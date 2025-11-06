彭啓明：廚餘去化待1到2年發展

為了防堵非洲豬瘟，目前仍禁止廚餘養豬，改為焚燒、掩埋，然而廚餘的鹽份偏高，一旦焚燒，恐成為戴奧辛的潛在發生來源。對此，環境部長彭啓明表示，焚燒只是短期的緊急去化方式，已要求在接下來一個月內，全台廿六座焚化爐，都須加驗一次戴奧辛監測，確保焚燒時不會造成濃度超標。

不過立委王育敏質疑，近三年農業部還核了卅一場新設的廚餘養豬場，政策走向不明，質疑廚餘養豬沒有落日。農業部次長黃昭欽則說，目前農業部的政策是輔導廚餘養豬退場，但沒有禁止，廚餘養豬場已從兩千多場降到目前的四百多場，若未來訂有廚餘養豬落日規定，會依規定限制。

彭啓明表示，假如未來不得再使用廚餘養豬，全國每天會多出約五百噸的廚餘處理量，主要來源為餐廳、團膳或事業單位等，而家戶廚餘的處理量能較小。現在多數縣市會透過焚燒去化廚餘，但中長期還是希望透過快速堆肥、生質能、黑水虻等去化，但大概還要一到二年時間來發展，環境部正在和各縣市協商用地取得條件。

此外，中央日前公布最新疫調，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘，疫調還發現梧棲清潔隊的廚餘，違規流用給非經許可的Ｃ養豬場，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題。

至於如何開罰清潔隊？環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，台中梧棲案例場與Ｃ養豬場均涉及申報不實，依廢棄物清理法規定，可處三年以下有期徒刑，併科最高一千萬元以下罰金。黃昭欽則說，由於清潔隊人員具備公務人員身分，還須透過政風單位查處釐清。