禁宰多日 爌肉飯店擔心開市豬太肥

聯合報／ 記者林敬家林宛諭陳秋雲李宗祐／連線報導

豬隻禁運、禁宰今起陸續解禁，不少知名肉圓、爌肉飯等小吃業者樂觀看待消費力，尤其國人最常吃豬肉。有豬肉攤商初估開市後「肉價應與疫前差異不大」，但有業者擔心豬隻太肥，將增加處理成本。

彰化肉品市場非洲豬瘟疫情前每日交易量約一千八百多頭豬，重新開市後預計可能增加約一成。彰化縣知名「阿泉爌肉飯」在豬隻禁宰期間改推雞腿飯，老闆謝泊宏面對豬肉解禁喜憂參半，因這段時間豬隻養的時間較長，要切除多餘肥肉才能維持以往口感。

謝泊宏研判，豬價可能先跌再漲，擔心過年前後又是豬價最高漲時。謝也坦言，非洲豬瘟疫情確實會降低消費者信心，這幾天市面上還在販售的豬肉小吃生意明顯受影響，希望政府能改善豬場管理難處與缺失，否則對民生消費影響太大。

彰化「阿璋肉圓」老闆施明裕樂觀看待解禁後消費力，畢竟顧客太多天沒吃到溫體豬了；以前口蹄疫衝擊很大，但恢復後消費者很快就回來。

嘉義縣擺攤十六年的黃姓豬肉攤商最擔心「消費者信心」，呼籲政府應在「合格肉品標章」及宣導面下功夫，讓民眾知道豬肉都經檢驗，非洲豬瘟也非人畜共通疾病，讓市場能迅速回溫。

台中市豐原區一名豬肉攤陳姓老闆也難掩興奮之情。他表示，這十五天無法營業，收入歸零，「政府雖有補助，但遠不及實際損失」。

台中市養豬協會理事長楊駿杰建議，中央可將超重豬隻先凍存，避免進入市場影響價格外，也能降低庫存壓力。

