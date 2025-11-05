彰化肉品市場7日恢復拍賣 預估交易量可能爆增3成

非洲豬瘟禁運禁宰將到6日，全台7日起恢復拍賣及屠宰作業，彰化肉品市場預計首日拍賣數可能增加二、三成，肉品市場也採總量管制，最高拍賣數約2400頭，以維持豬肉價格平穩。

因應台中爆發非洲豬瘟，全台從10月22日起禁運禁宰15日，預計7日解禁後，各肉品市場即可恢復交易，彰化肉品市場在疫情前每日交易量約1800多頭，價格在每公斤93到95元間。

彰化肉品市場總經理陳國興表示，由於禁運禁宰長達二周，預期7 日首日拍賣將會爆量，所以拍賣時間也從原本上午11點提前到10點，預估拍賣數可能衝高到2400頭。

彰化縣農業處表示，縣府今天也召開因應非洲豬瘟防疫期間臨時毛豬供銷業務及調配會議，決議彰化縣肉品市場需確實依農業部總量管制調配頭數，以達總量管制目標；另為維持豬肉價格平穩，必要時肉品市場也增購部位肉品購買量，作為市場加工原料來源，以符合經濟效益及穩定豬價，同時肉品市場落實場域內外清潔消毒工作，繼續防堵非洲豬瘟疫病風險。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，此次疫情能控制在單一豬場相當幸運，但解禁後仍不可掉以輕心，因病毒在肉製品中可存活很久，應持續監控廚餘流向，廚餘去化的工作不見得要再交給豬去處理，應再檢討廚餘處理問題，以防堵疫情。