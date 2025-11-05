快訊

非洲豬瘟案場及關聯豬場違廢清法 最高可罰千萬

中央社／ 台北5日電
環境部環管署副署長劉瑞祥（圖）表示兩個違規豬場都違反廢清法，最高可罰1000萬元。聯合報記者許正宏／攝影
環境部環管署副署長劉瑞祥（圖）表示兩個違規豬場都違反廢清法，最高可罰1000萬元。聯合報記者許正宏／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心已公布疫調報告，台中梧棲清潔隊廚餘違規流向與案例場有關的另個豬場。環境部環境管理署副署長劉瑞祥說，兩個豬場都違反廢清法，最高可罰1000萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第48次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

疫調報告提到，梧棲清潔隊除提供廚餘給得標的案例場，也違規流向與案例場關聯的另個養豬場（C）；因C養豬場依規蒸煮廚餘，未發生異常，豬場採檢為陰性。至於C養豬場是否也違反相關規定，劉瑞祥說，兩個豬場都違反廢棄物清理法第48條規定，可處3年以下有期徒刑、可罰新台幣1000萬元以下罰金。

應變中心3日公布疫調報告，台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，主要原因是未依規定落實蒸煮廚餘；疫調並發現，梧棲清潔隊的廚餘除提供案例場，也違規流向C養豬場，案例場違規將廚餘分讓給C養豬場。

