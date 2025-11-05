非洲豬瘟禁令將解除 周春米：屏東仍不收外縣市廚餘

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁。屏東縣長周春米今在臉書貼文，全國維持廚餘禁止養豬，崁頂焚化廠僅收受屏東縣產源，外縣市廚餘及下腳料不得進廠。

周春米說，全力防堵非洲豬瘟，防疫視同作戰，屏東縣在第一時間即成立應變小組，全面配合中央部會，以最高標準落實防疫作為，共同守住防線，感謝各單位夥伴辛勞。

周春米說，縣府已完成第一輪及第二輪1285場養豬場訪視，且完成第一輪及第二輪230場廚餘養豬場聯合稽查，目前第三輪作業中，確保豬隻健康狀況與環境安全無虞。

防疫須謹慎，因應解禁新措施，縣府持續防疫作為，屏東縣府指出，11月5日前完成全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛清潔與消毒；肉品市場豬隻上市依農業部調控秩序出豬，維持市場穩定。

應變小組持續作為，畜牧場持續落實生物安全與病毒監測。加強高風險區域、化製廠與化製集運車每日清潔與消毒。持續查核廚餘檢核再利用養豬場。崁頂焚化廠僅收受屏東縣產源，外縣市廚餘及下腳料不得進廠。

縣府表示，進焚化廠廚餘應先瀝乾，未瀝乾不得進焚化廠，且每車次廚餘進廠均需事先向環保局申請，經審核通過後始得進廠。環保局每日監看牧場空槽影像，未上傳即派員稽查。

警察局、環保局、農業處、動防所持續聯合稽查，於重要路口攔查廚餘車，加強巡查防止偷倒與違規棄置。

屏東縣府表示，持續調查學校午餐廚餘處理，要求學校及團膳業者廚餘均須瀝乾，經截油槽後再裝袋，並經學校人員簽名確認後交由廠商或清潔隊處理。