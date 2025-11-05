快訊

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

墨西哥女總統遭「當街襲胸、親吻」全被拍下 隨扈滑手機挨轟維安漏洞

非洲豬瘟禁令將解除 周春米：屏東仍不收外縣市廚餘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今5日前完成肉品市場清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今5日前完成肉品市場清消。圖／屏東縣政府提供

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁。屏東縣長周春米今在臉書貼文，全國維持廚餘禁止養豬，崁頂焚化廠僅收受屏東縣產源，外縣市廚餘及下腳料不得進廠。

周春米說，全力防堵非洲豬瘟，防疫視同作戰，屏東縣在第一時間即成立應變小組，全面配合中央部會，以最高標準落實防疫作為，共同守住防線，感謝各單位夥伴辛勞。

周春米說，縣府已完成第一輪及第二輪1285場養豬場訪視，且完成第一輪及第二輪230場廚餘養豬場聯合稽查，目前第三輪作業中，確保豬隻健康狀況與環境安全無虞。

防疫須謹慎，因應解禁新措施，縣府持續防疫作為，屏東縣府指出，11月5日前完成全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛清潔與消毒；肉品市場豬隻上市依農業部調控秩序出豬，維持市場穩定。

應變小組持續作為，畜牧場持續落實生物安全與病毒監測。加強高風險區域、化製廠與化製集運車每日清潔與消毒。持續查核廚餘檢核再利用養豬場。崁頂焚化廠僅收受屏東縣產源，外縣市廚餘及下腳料不得進廠。

縣府表示，進焚化廠廚餘應先瀝乾，未瀝乾不得進焚化廠，且每車次廚餘進廠均需事先向環保局申請，經審核通過後始得進廠。環保局每日監看牧場空槽影像，未上傳即派員稽查。

警察局、環保局、農業處、動防所持續聯合稽查，於重要路口攔查廚餘車，加強巡查防止偷倒與違規棄置。

屏東縣府表示，持續調查學校午餐廚餘處理，要求學校及團膳業者廚餘均須瀝乾，經截油槽後再裝袋，並經學校人員簽名確認後交由廠商或清潔隊處理。

屏縣府指出，中央已啟動相關產業補助方案，包括畜牧戶延遲出豬損失補助、屠宰場及從業人員收入補貼、拍賣市場損失補助等，屏東縣會協助業者盡速申請，減輕防疫期間的產業衝擊。謝謝所有防疫夥伴這段時間日夜守護，一起守護台灣豬，守護國人的餐桌安全。

屏東縣政府今5日前完成肉品市場清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今5日前完成肉品市場清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今5日前完成肉品市場清消。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今5日前完成肉品市場清消。圖／屏東縣政府提供

非洲豬瘟 廚餘 周春米 養豬場 農業部

延伸閱讀

背媽祖上北大武山5天4夜今啟程 山神與海神的千年一遇

生活中感受美學 屏東潮好玩幸福村展出「潮怪的異想世界」

屏東鐵道文化觀光祭登場 搭彩繪列車串遊屏東

恆春國中體育館重建動土 預計2027年完工

相關新聞

非洲豬瘟禁令將解除 何時可以買到溫體豬？農業部給答案

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明起中午12時活豬禁運解禁...

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計最快11月7日將順利解禁。非...

卓榮泰：11月8日起市場開始供應溫體豬 禁廚餘養豬補助11月7日可申請

全台豬肉禁令明天中午解除，行政院長卓榮泰指出，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從11月8日起，市場開始供應溫...

非洲豬瘟案場及關聯豬場違廢清法 最高可罰千萬

非洲豬瘟中央災害應變中心已公布疫調報告，台中梧棲清潔隊廚餘違規流向與案例場有關的另個豬場。環境部環境管理署副署長劉瑞祥說...

非洲豬瘟禁令將解除 周春米：屏東仍不收外縣市廚餘

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠...

北市免費銷毀非家戶養豬廚餘延長至12月6日 環保局：已2500公噸

因應農業部非洲豬瘟管制措施全面禁止廚餘養豬，北市日前宣布3座焚化廠免費銷毀非家戶養豬廚餘，經環境部通知各地方環保機關於第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。