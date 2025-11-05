北市免費銷毀非家戶養豬廚餘延長至12月6日 環保局：已2500公噸

因應農業部非洲豬瘟管制措施全面禁止廚餘養豬，北市日前宣布3座焚化廠免費銷毀非家戶養豬廚餘，經環境部通知各地方環保機關於第二階段廚餘禁養豬隻期間，協助妥善處理非家戶養豬廚餘，延長免費處理時間至12月6日止，除維持預約方式外，並調整為每周一至周六開放進廠。

環保局表示，3座焚化廠至4日止，已協助處理非家戶養豬廚餘2434公噸，配合中央政策調整，於第二階段廚餘禁養豬隻期間，延長免費銷毀非家戶養豬廚餘時間至12月6日止，開放每周一至周六收運時段為上午8時至下午4時。

進廠時仍應隨車攜帶廚餘進廠遞送聯單，並確實瀝水，清運過程不得有滴漏汙水或散落等汙染環境情形，未瀝乾水分、廚餘遞送聯單填寫不全及非免費銷毀養豬廚餘者不得進廠，另若夾帶、載運外縣市廚餘者，均將依廢棄物清理法規定移請司法調查，並從重處分。

環保局強調，非家戶廚餘產源依「廢棄物清理法」規定，可委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理養豬廚餘，於緊急應變期後焚化廠不再免費銷毀，各產生源仍應善盡清理責任及使用者付費原則，自行或委託再利用、處理機構去化廚餘、妥善清理。