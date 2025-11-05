快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市焚化廠協助廚餘銷毀狀況。圖／北市環保局提供
北市焚化廠協助廚餘銷毀狀況。圖／北市環保局提供

因應農業部非洲豬瘟管制措施全面禁止廚餘養豬，北市日前宣布3座焚化廠免費銷毀非家戶養豬廚餘，經環境部通知各地方環保機關於第二階段廚餘禁養豬隻期間，協助妥善處理非家戶養豬廚餘，延長免費處理時間至12月6日止，除維持預約方式外，並調整為每周一至周六開放進廠。

環保局表示，3座焚化廠至4日止，已協助處理非家戶養豬廚餘2434公噸，配合中央政策調整，於第二階段廚餘禁養豬隻期間，延長免費銷毀非家戶養豬廚餘時間至12月6日止，開放每周一至周六收運時段為上午8時至下午4時。

進廠時仍應隨車攜帶廚餘進廠遞送聯單，並確實瀝水，清運過程不得有滴漏汙水或散落等汙染環境情形，未瀝乾水分、廚餘遞送聯單填寫不全及非免費銷毀養豬廚餘者不得進廠，另若夾帶、載運外縣市廚餘者，均將依廢棄物清理法規定移請司法調查，並從重處分。

環保局強調，非家戶廚餘產源依「廢棄物清理法」規定，可委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理養豬廚餘，於緊急應變期後焚化廠不再免費銷毀，各產生源仍應善盡清理責任及使用者付費原則，自行或委託再利用、處理機構去化廚餘、妥善清理。

非洲豬瘟禁令將解除 何時可以買到溫體豬？農業部給答案

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明起中午12時活豬禁運解禁...

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計最快11月7日將順利解禁。非...

卓榮泰：11月8日起市場開始供應溫體豬 禁廚餘養豬補助11月7日可申請

全台豬肉禁令明天中午解除，行政院長卓榮泰指出，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從11月8日起，市場開始供應溫...

非洲豬瘟案場及關聯豬場違廢清法 最高可罰千萬

非洲豬瘟中央災害應變中心已公布疫調報告，台中梧棲清潔隊廚餘違規流向與案例場有關的另個豬場。環境部環境管理署副署長劉瑞祥說...

非洲豬瘟禁令將解除 周春米：屏東仍不收外縣市廚餘

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠...

北市免費銷毀非家戶養豬廚餘延長至12月6日 環保局：已2500公噸

因應農業部非洲豬瘟管制措施全面禁止廚餘養豬，北市日前宣布3座焚化廠免費銷毀非家戶養豬廚餘，經環境部通知各地方環保機關於第...

