影／因應明天宰豬解禁如臨大敵 雲林肉品市場全面消毒無死角
配合非洲豬瘟防疫，全國15天豬隻禁運禁宰，將於明天中午解禁，國內最大的養豬縣雲林肉品市場今天「如臨大敵」動員全面大清消，除放置豬隻的待拍豬場，連拍賣場、屠宰場及所有生產線、辦公廳舍，幾乎整座肉品市場全消毒無死角，且明天將實施門禁，不相關的人車禁止進場，運豬車也正門進、側門出，一律消毒才放行。
雲林肉品市場總經理黃加安說，明天中午起開始開放進豬，但從後天才開始拍賣，市場遵守農業部總量管制規定，預計每天增加拍賣一成，原本每天的拍賣頭數約兩千五百頭，市場開始交易則可拍賣到兩千七百頭，並已透過各農會或養豬合作社加強宣導，除遵守秩序進豬，並要加強清消。
因應明天開放運豬，雲林肉品市場今天總動員全面大清消，黃加安說，禁運禁宰長達15天，肉品市場內早已無豬隻，利用空檔進行大消毒，這也是肉品市繼口蹄疫以來最大規模的清消工作。
他強調，防疫滴水不漏，雲林是養豬大縣，豬量相當天，非洲豬瘟雖屬接觸傳染，但染疫致死率極高，不可等閒視之，因應明天開放，將採最高規格防疫，也呼籲豬農勿慌亂，按規定數量進豬，並做好清消，讓市場穩定開市。
