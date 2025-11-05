非洲豬瘟禁令將解除 何時可以買到溫體豬？農業部給答案

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明起中午12時活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日0時起解禁。農業部表示，15天延遲上市的毛豬頭數高達39萬隻，每周將召開產銷協調會議，而預計最快周五傍晚可買到溫體豬肉。

根據農業部統計，禁宰禁運期間，累積延遲上市豬隻約35萬至39萬頭，而為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部先前指出，將透過登記方式管制出豬，避免解禁後的出豬潮價格大跌。

農業部長陳駿季表示，15天有39萬隻豬延後上市，解禁之後，未來每周都會和肉品市場、屠宰場、養豬協會等召開供銷調度會議，確保每日上市的隻數和屠宰量，如果供應量大於屠宰量，就會透過抽籤等方式維持市場出豬秩序，才能確保產銷平穩，明天也會在院會對外說明詳細方案。

由於禁宰禁運15天等同休市日，產業界有建議增加開市日出豬，陳駿季表示，豬隻供應會以1周來調度，但因為每天國人消費的豬肉量固定，增加開市日其實無法加速毛豬的上市和去化，因此暫不考量。

至於7日解禁，但國人最快何時可買到溫體豬肉？農業部畜牧司長李宜謙表示，國內的肉品市場會在11月7日早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰的程序，因此最快11月7日的黃昏市場可買到溫體豬，但大部分的傳統市場肉攤則是在11月8日（六）上午開始販售國產豬。