非洲豬瘟禁將令解封屏東 神農獎養豬戶：大家共同努力、犧牲短期痛苦

台中梧棲養豬場現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天。非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸7日起解禁。屏東縣養豬逾40年蘇鵬說，半個月豬不能移，挺過15天潛伏期，真的很不容易，犧牲短期痛苦，大家共同努力見證歷史。

曾獲神農獎的養豬戶蘇鵬，養豬逾40年，養豬頭數約2.5萬頭，走過艱難口蹄疫，面對非洲豬瘟防堵，他直言，真的不容易，可能也是全世界絕無僅有，半個月豬都不能移動，挺過潛伏期15天，台灣這次真的很幸運，也是全國豬農、農政單位共同努力，見證這段過程。

蘇鵬說，非洲豬瘟疫情前，豬大約120到125公斤就要拍賣，但因為15天豬都不能移動，大隻的豬又很會吃，一天就會多好幾公斤，15天後，大隻都豬有的150公斤。

「大隻豬的比較肥，超過規格」，蘇鵬說，這次打破以前習慣，豬不能賣且不能移動，導致超過屠宰規格，有些場電宰規定不能超過130公斤，因為機器手臂規格，否則會無法運作，這次電宰場規定不能超過140公斤，超重的話就必須要人工屠宰，超過規格，一隻豬價格少1千到2千元。

蘇鵬說，防堵非洲豬瘟疫情大家都不容易，農政單位、全國豬農一起努力，防疫單位六日不休息，到養豬場疫調抽血，也要加強消毒，人員也控管不能跑來跑去，飼料車每趟進來都要消毒。

經過15天中央地方防疫工作，台中梧棲案例場和全國豬場查訪，沒有其他確診，非洲豬瘟中央應變中心指出，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體將於7日正式解禁。