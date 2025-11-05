聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰：11月8日起市場開始供應溫體豬 禁廚餘養豬補助11月7日可申請
全台豬肉禁令明天中午解除，行政院長卓榮泰指出，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從11月8日起，市場開始供應溫體豬；在達成落實查核、即時監控及完備法令前，將維持禁用廚餘養豬政策，並於11月7日開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。
台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計最快11月7日將順利解禁。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日起解禁。
行政院長卓榮泰在臉書發文表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從11月8日周六起，市場開始供應溫體豬。為確保開市一切順利，政府已啟動擴大清消，解禁後仍必須持續嚴格落實各項防疫工作。
卓榮泰也提到，另外，在達成落實查核、即時監控及完備法令三項要件以前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，並於11月7日周五開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。
他說，這些年大家辛苦累積的防疫成果，絕不容任何人破壞，中央與地方都必須按照規定，更加嚴格落實各項防疫工作。也請全民一起，共同守護台灣豬產業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言