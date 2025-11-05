卓榮泰：11月8日起市場開始供應溫體豬 禁廚餘養豬補助11月7日可申請

全台豬肉禁令明天中午解除，行政院長卓榮泰指出，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從11月8日起，市場開始供應溫體豬；在達成落實查核、即時監控及完備法令前，將維持禁用廚餘養豬政策，並於11月7日開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計最快11月7日將順利解禁。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日起解禁。

行政院長卓榮泰在臉書發文表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從11月8日周六起，市場開始供應溫體豬。為確保開市一切順利，政府已啟動擴大清消，解禁後仍必須持續嚴格落實各項防疫工作。

卓榮泰也提到，另外，在達成落實查核、即時監控及完備法令三項要件以前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，並於11月7日周五開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。

他說，這些年大家辛苦累積的防疫成果，絕不容任何人破壞，中央與地方都必須按照規定，更加嚴格落實各項防疫工作。也請全民一起，共同守護台灣豬產業。