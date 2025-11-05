業者注意！非洲豬瘟一級生產鏈補助支持方案 11月7日開放申請

由於15天來沒有其他非洲豬瘟確診案例出現，非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日解禁，一級生產鏈補助支持方案將自11月7日起開放申請，其中傳統肉攤每攤暫停營業收入損失補助3萬、延遲上市豬隻飼料費用每頭補助810元。申請期間為期1個月。

由於目前國內確診只限台中梧棲案例場，全國豬隻禁運禁宰措施將到至明中午12時止，非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開記者會，宣布明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體將於7日正式解禁。

由於禁宰禁運措施等同休市15天，生產鏈相關業者關心收入損失的相關配套。非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布一級生產鏈產業補助支持方案。

1.養豬農民延遲上市豬隻的飼料費用，每頭補助810元。 2.取得再利用檢核養豬場禁用廚餘期間的飼料差額，每頭300元。 3.取得再利用檢核養豬場禁用廚餘期間的廚餘清運油費，每場0.8至1.8萬。 4.肉品市場營運成本租金收入損失，最高每場20萬。 5.毛豬承銷人暫停業務收入損失，每人1.5萬。 6.屠宰人事及勞務費用損失，每頭280元。 7.傳統肉攤暫停營業收入損失，每攤3萬元。 8.異地批發母豬場保育豬因管制移動致密飼死亡損失，每頭2500元。 9.養豬農戶疫情通報獎勵，每案5000元。