影／7日可買到溫體豬肉 台中肉商估「價格不會異動太大」

非洲豬瘟禁運與禁宰措施7日解封，台中市長盧秀燕表示，將依中央解封程度啟動配套，豬肉攤商表示，不少消費者探詢何時解封，初估「肉價應與疫前差異不大」。

台中市豐原區一名豬肉攤陳姓老闆得知非洲豬瘟禁宰、禁運即將解除，難掩興奮之情。他表示，這15天無法營業，收入歸零，「政府雖有補助，但遠不及實際損失」。他說，封鎖期間每天照常到市場整理攤位、全面清消，一心只盼盡快恢復營業。

大里區林姓老闆指出，雖然今天宣布解禁，但從屠宰、分切到配送流程仍需時間，消費者最快要到周六白天才能在市場買到新鮮溫體豬肉。他不擔心解禁後的供需會失衡，認為政府應掌握好屠宰與批發量，初步判斷「豬價應與疫情前差異不大。」

西屯區肉商表示，這次事件讓豬農與攤商都意識到防疫的重要，希望政府加強產銷履歷與肉品溯源，讓消費者買得更安心，也避免疫情再發生。他說，經過15天的空檔，重新開市是肉攤經濟復甦的開始，消費者也一直打電話探詢開賣時間，象徵信心的回歸。

市政府持續督導各公民市場豬肉攤位的清潔消毒、貨源管理及供應秩序維護。