海關防堵非洲豬瘟 12天攔41件逾28公斤違規豬肉製品

「雙11」跨境網購旺季將至，財政部關務署今天表示，自10月24日加強抽核以來，截至昨天共查獲疑似違規豬肉製品41件、共28.891公斤；海關將針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物及郵包加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。

財政部關務署今天舉行例行記者會，關務署副署長蘇淑貞說明，自實施加強抽核以來，截至11月4日共查核6萬6218件，查獲疑似違規豬肉製品共41件、28.891公斤，均已移送給農業部防檢署查驗。

蘇淑貞指出，其中來自入境旅客共查獲27件、重量19.075公斤，進口郵包共查獲12件、重量7.906公斤，進口快遞貨物共查獲2件、1.91公斤。

蘇淑貞表示，民眾以海運快遞、空運快遞或郵包進口的貨品，無論是否於電商平台下單購買，均全面X光儀檢，海關將針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物及郵包加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核，並請防檢署檢疫犬隊配合協查。

蘇淑貞說，經海關查獲違規輸入豬肉及其製品，將依動物傳染病防治條例移請防檢署依其違章情節處以高額罰鍰或移送刑事偵辦，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免遭受重罰。

蘇淑貞提醒，為避免民眾不慎輸入管制物品，建議可於網購前先至關務署的「貨品歸屬稅則查詢系統」或「關港貿單一窗口」網站查詢輸入規定，若貨品涉有輸入規定者，應事先向主管機關申請取得輸入許可文件，以加速通關。

蘇淑貞呼籲，除不要自行網購豬肉及其製品外，請民眾務必告知在越南、中國大陸及香港等地的親友注意相關規定，若不慎收到應施檢疫物，應立即送交防檢署辦理銷毀。海關將持續加強查緝與宣導，齊心防範非洲豬瘟及非法走私，共同守護台灣農畜產業。