「共同守護台灣豬產業」 卓榮泰：預計11月8日起市場開始供應溫體豬

中央社／ 台北5日電
全台豬肉禁令至明天中午12時解除。示意圖／ingimage
全台豬肉禁令至明天中午12時解除，行政院長卓榮泰在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計8日星期六，市場就會開始供應溫體豬；另外在查核、監控、法令完備前，仍先禁止廚餘養豬。

根據農業部陳駿季今天下午宣布，活豬明天中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

卓榮泰在臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，市場預計在8日星期六開始供應溫體豬。

他說，為確保開市一切順利，政府已啟動擴大清消，解禁後仍必須持續嚴格落實各項防疫工作，且在達成3要件以前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，並於7日開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。

卓榮泰強調，這些年大家辛苦累積的防疫成果，絕不容任何人破壞，中央與地方都必須按照規定，更加嚴格落實各項防疫工作，也請全民一起，共同守護台灣豬產業。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心指示，恢復廚餘養豬3要件為，查核要落實、監控要及時、法令要完備。

台中梧棲一處養豬場的斃死豬10月21日驗出非洲豬瘟陽性反應，10月25日病毒分析確診為台灣首例非洲豬瘟，考量15天病毒潛伏期，農業部要求自10月22日中午12時至11月6日中午12時，全台活豬禁運禁宰並禁餵廚餘。

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 農業部 陳駿季

