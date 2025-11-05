老饕歡呼…非洲豬瘟禁令將解除 豐原知名美食「康康豬」周六恢復營業

中央非洲豬瘟災害應變中心今天宣布，明天中午起解除活體豬隻運輸限制，後天恢復豬隻屠宰，豐原區知名美食「康康豬」表示，該店預計本周六可恢復營業，消息傳出，許多外地人和在地人都歡呼。

康康豬的豬血湯和炒麵都是知名美食，許多在地人常當早午餐，外地人也到豐原特別為了吃喝豬血湯和肉燥飯。

因政府防疫措施，康康豬業者配合政策休息，原本公告休息到明天，今天下午傳出解禁消息，業者已開始準備恢復營業作業，並預告本周六可重新開賣。