老饕歡呼…非洲豬瘟禁令將解除 豐原知名美食「康康豬」周六恢復營業

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
滷肉飯示意圖。圖／AI生成
中央非洲豬瘟災害應變中心今天宣布，明天中午起解除活體豬隻運輸限制，後天恢復豬隻屠宰，豐原區知名美食「康康豬」表示，該店預計本周六可恢復營業，消息傳出，許多外地人和在地人都歡呼。

康康豬的豬血湯和炒麵都是知名美食，許多在地人常當早午餐，外地人也到豐原特別為了吃喝豬血湯和肉燥飯

因政府防疫措施，康康豬業者配合政策休息，原本公告休息到明天，今天下午傳出解禁消息，業者已開始準備恢復營業作業，並預告本周六可重新開賣。

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟，全國從10月下旬起實施15天的禁運與禁宰措施。中央非洲豬瘟災害應變中心今天宣布，防疫行動已邁入第三階段，明天中午起解除活體豬隻運輸限制，7日恢復豬隻批發與屠宰作業。

豬隻解禁，豐原知名康康豬美食，預計本周六恢復營業。圖／取自康康豬臉書
