非洲豬瘟禁令將解封！豬肉市場可望重啟 攤商盼政府加強宣傳重建信心

台灣10月底爆發首例非洲豬瘟疫情，政府緊急下令全國禁宰豬隻、暫停肉品市場運作。經過15天休市防疫，預計本周五將正式解封開市。嘉義地區豬販與消費者都關注市場復甦狀況，攤商期盼政府能加強宣導，穩定民心。黃姓攤商表示，政府應在「合格肉品標章」及宣導面下功夫，讓民眾知道豬肉都是經過檢驗的，不是問題肉，吃得安心、買得放心，市場自然會回溫。

嘉義縣擺攤16年的黃姓豬肉攤商表示，這15天雖配合防疫暫停營業，但攤租與人事開銷仍需負擔，政府禁宰溫體豬將在15天後解禁，開市後才能知道市場的反應，現在最擔心的是消費者信心。他呼籲，政府應強化宣導，讓民眾了解合法屠宰場出品的豬肉經過檢驗，食用安全無虞。

黃攤商說，非洲豬瘟並非人畜共通疾病，民眾不必過度恐慌，「疫情已經完全控制，政府要加強宣傳，讓大家敢再買。」他也擔心開市後買氣不如以往，甚至可能影響價格行情。疫情發生前五花肉每台斤約190元、胛心肉約140元，開市後要看當天拍賣價決定市場價，也才能知道能否回到原本水準。