非洲豬瘟禁運禁宰 彰化名店「肉圓生」本周休業5天…這日可望重新開張

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
北斗鎮知名小吃業者「肉圓生」受禁宰豬肉影響，也在臉書官網公告本周暫停營業5天。肉圓示意圖。圖／AI生成
北斗鎮知名小吃業者「肉圓生」受禁宰豬肉影響，也在臉書官網公告本周暫停營業5天。肉圓示意圖。圖／AI生成

非洲豬瘟禁運禁宰預計到6日，可望全台7日豬肉交易重新開市，彰化肉品市場在台中疫情前，每日交易量約1800多頭，預計重新開市後，交易量可能會增加約一成，北斗鎮知名肉圓店本周暫停營業，預計8日就可重新開張

因應台中爆發非洲豬瘟，全台從10月22日起禁運禁宰15日，預計7日解禁後，各肉品市場即可恢復交易，彰化肉品市場在疫情前每日交易量約1800多頭，價格在每公斤93到95元間。

彰化縣北斗鎮「肉圓生」是許多遊客會前往朝聖的知名小吃業者，負責人范振森說，因為他們使用新鮮台灣豬後腿肉製作肉圓，在沒豬肉情況下，本周從周一起暫停營業5天，就連宅配訂單也只能暫停出貨，預計7日肉品市場開市後，他們合作的肉商就能供貨，應可以在8日中午就重新開張，提供美味肉圓。

范振森說，雖然休業5天影響收入，但這是大家都不樂見的，重要的是大家一起做好防疫最重要，他們都能共體時艱。

北斗鎮知名小吃業者「肉圓生」受禁宰豬肉影響，也在臉書官網公告本周暫停營業5天。圖／取自肉圓生臉書
北斗鎮知名小吃業者「肉圓生」受禁宰豬肉影響，也在臉書官網公告本周暫停營業5天。圖／取自肉圓生臉書

