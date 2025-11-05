11月7日有望解封？最後關鍵兩天...台中50處市場全面清消
台中爆發首例非洲豬瘟案例，農業部祭出全國豬隻禁運禁宰15天措施圍堵疫情，目前病毒僅鎖在梧棲案例場，7日可望解封。最後防疫關鍵時刻，台中市今日派員到全市50處市場加強清消，預計明日前全面完成。
台中市經發局長張峯源今下午到建國市場豬肉區視察清消狀況，他說，市場每天都會做清消作業，因應非洲豬瘟疫情，這兩天會特別清消，今天完成16場，明天34場，這兩天會全面完成全市50處市場清消。
張峯源說，台中市共418攤豬肉攤商，15天禁宰禁運中，攤商生計大受影響，市府已啟動每攤加碼1.5萬元補助金發放作業，15天每日發放1000元，中央則補貼3萬，總計4.5萬，協助豬肉攤商度過無法營業的難關。
外界擔憂一旦禁運禁宰解封，恐引發豬隻大量湧入市場，導致價格崩盤。張峯源說，台中市過去每日拍賣豬隻約3000頭，如禁令解封後，中央會控管拍賣豬隻的數量，台中預計每日流入市場的豬肉約2200頭，可滿足市場需求，也避免豬價大幅波動。
