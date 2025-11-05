解禁了！ 無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計最快11月7日將順利解禁。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日起解禁。

由於目前國內確診只限台中梧棲案例場，全國豬隻禁運禁宰措施將到至明中午12時止，非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開記者會，宣布是否如期全數或部分解禁，以及相關配套措施等。

陳駿季表示，經過15天中央地方的防疫工作，針對台中梧棲按例場和全國豬場查訪下，沒有其他確診出現，因此決定明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體將於7日正式解禁。

防檢署動物防疫組長林念農表示，現階段仍維持禁用廚餘養豬，恢復廚餘養餵豬3要件，包含查核要落實、監控要即時、法令要完備。

陳駿季指出，解禁後將再有國產生鮮豬肉可以吃，這15天相關批發市場、屠宰場都沒有營業，必須要重新消毒，針對屠宰場、批發市場、肉攤等也會啟動強力消毒，讓肉攤能符合食安標準，不過年底前進到批發市場的豬隻，在運輸過程或屠宰前有任何異樣或死亡，都將一律送檢，確保沒有其他疑似病例出現。

陳駿季指補充，這次雖然解除了禁運禁宰，但依舊維持禁止廚餘養豬，因為廚餘未落實蒸煮是這次疫情發生的最可能原因，在沒有確保蒸煮設備是否合格、動態監控是否能掌握，以及未落實蒸煮的法令規範之前並不會開放廚餘餵豬。現階段有研擬廚餘轉飼料的補貼，持續輔導廚餘養豬戶轉飼料養豬也是不變的政策。

環境部環管署副署長劉瑞祥表示，11月7日後廚餘養豬場的稽查工作將持續進行，學校團膳、機關廚餘等，環保單位會持續協助清運，相關經費將由中央補助。