豬肉禁宰令未解除…業者缺肉源 三重唯豐魯肉飯變素燥飯

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重唯豐魯肉飯。記者江婉儀／攝影
三重唯豐魯肉飯。記者江婉儀／攝影

國內受非洲豬瘟影響，最快要到7日才知是否會解除豬隻禁止屠宰令，不少店家選擇休息，三重唯豐魯肉飯則是用「素肉」暫時替代，但引發部分消費者不滿，給店家留言1星評論。新北市消保官表示，店家在點餐明顯處張貼公告，也提醒店家加強與消費者溝通。店家也說，客人不想吃素肉也不會強加。

三重的今大魯肉飯、蓮霧滷肉飯、唯豐魯肉飯、五燈獎豬腳飯、店小二魯肉飯被稱為「三重五大天王」，由此可見店家的名氣及美味程度。

但有民眾近日表示，最近去吃唯豐魯肉飯，但吃了一口才發現覺得怪怪的，仔細一看發現滷肉變成一顆顆的形狀，問了老闆才知道，原來是因為最近沒有豬肉，只好用素肉代替。但有民眾認為，業者這樣的做法不好，還去店家洗一星評論。

店內用紅紙張貼公告，內容提到，敬請顧客包涵，本店有加部分素肉，因全國禁宰，肉供應有限。業者表示，政府於10月22日發布禁宰令後，店內僅能依靠冷凍庫中最後一批豬肉，撐到11月4日，從一開始混合3分之1素肉，慢慢增加至3分之2，到最後只能全素肉。

業者說，公告已張貼在明顯處，也會口頭提醒客人，如果客人不想吃素肉，也不會強加。被詢問是否考慮用進口豬肉？業者表示，有嘗試過，但味道和國產溫體豬差太多，不敢用。若肉品市場持續未解封，將停賣滷肉飯，目前尚未接獲消費者要求退費，若有民眾提出要求，願重做其他品項取代。

新北市消保官接獲相關消息後，前往店家店面稽查。新北市消保官主任王治宇表示，在店家現場點餐處，已有明確標示肉燥中有添加部分素肉，消保官也提醒業者，加強與點餐消費者之間溝通，避免紛爭產生。若有合作外送或網路訂餐，應於網頁清楚告知肉燥有添加素肉。

非洲豬瘟 廚餘

