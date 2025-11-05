防堵非洲豬瘟！中市府稽查案場5公里內東南亞餐飲店 暫無違規

為擴大強化防疫，台中市衛生局今日再擴大稽查案場5公里內的東南亞餐飲店，初步擇定17家業者查核，目前已完成9家稽查，暫無查獲違規事項，將持續展開嚴密查辦，此外，也啟動食安專案稽查行動，持續加強量販店、超市及餐飲業者豬肉產品來源與標示查核，截至昨天共稽查1138件，均未違規。

台中市衛生局表示，因應非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心昨指示，案場周邊5公里有外籍人士工作與出入頻繁場域，中市府都要啟動稽查，因此針對案場周邊5公里已掌握17家東南亞小吃店，加強稽查，並會調查案場的廚餘來源與流向，同時向業者宣導食安規範，守護民眾食安。

中央疫調也發現，陳姓豬農父子不只收梧棲清潔隊的廚餘，疑似還收家戶與越南移工的廚餘，來源雜亂；甚至廚餘分給C養豬場，均未落實申報，可能就是病毒來源。由於梧棲案場鄰近台中港關聯工業區及梧棲漁港，移工人數不少。