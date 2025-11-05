禁宰至明天...溫體豬有機會回歸 阿泉爌肉飯：怕豬太肥

台中爆發非洲豬瘟，中央前進應變所持續召開記者會，目前除台中案例場，全國無異常，豬隻禁運禁宰至明天中午為止，雖禁令11月7日有望解禁，但小吃業者可能迎來新挑戰；彰化「阿泉爌肉飯」向來挑選肥瘦適中的溫體豬後腿肉，業者擔心解禁後的豬隻太肥，考量到顧客需求和口感，買來的豬肉可能大半肥肉得去除，耗費較多成本。

阿泉爌肉飯在豬隻禁運宰期間推出「雞腿飯」受到好評，如今溫體肉有機會回歸，老闆謝泊宏說，推測豬隻這段時間養的時間較長，肉商提供的豬肉可能相對肥肉多，需要切除多餘的肥肉讓口感品質維持以往；依照豬肉供應量，評估豬價可能先跌再漲，擔心過年前後又是豬價最高漲的時候。

謝泊宏也認為，非洲豬瘟確實會降低消費者信心，這幾天市面上還在販售的豬肉小吃生意明顯受到影響，這一次衝擊讓各解了解目前在豬場管理的難處與缺失，希望能夠整體改善，以維持產業穩定，否則對民生消費來說影響太大。

彰化「阿璋肉圓」老闆施明裕指出，以前口蹄疫衝擊很大，但恢復後消費者很快就回來，沒受到太大影響，他認為顧客太多天沒吃到溫體豬，樂觀看待解禁後的消費力；他也說，豬肉是國人最常食用的肉類，政府應評估最安全的方式管理產業，提供民眾穩定的豬肉供應。