防堵非洲豬瘟漏洞 數發部要四大平台源頭管理 立委：電子煙應比照辦理

數發部為防堵跨境網路購物成為非洲豬瘟防疫漏洞，邀集四大網路平台從源頭針對肉製品網購進行源頭管理。國民黨立委洪孟楷指出，既然肉製品也可以這麼快進行源頭管理，希望數發部、衛福部也可以針對電子煙進行管理。

在台灣，槍、毒品都是不合法的物品，因此，在網路購物平台上，絕對看不到這些物品。

最近台灣爆發非洲豬瘟，為了防堵非洲豬瘟跨境輸入，數發部昨天邀集Google、Meta、LINE、TikTok等4大網路廣告平台業者研商，四大業者均表示，會依主管機關提供的關鍵字，持續精進內部審核或強化人工智慧（AI）模型訓練，共同防疫。

洪孟楷今日在立法院質詢時指出，數發部可以從數位平台源頭，就遏止非洲豬瘟入境，「連要在網路平台上下單肉製品、都不能下單，那麼，電子煙應該也是一樣道理。」他指出，在Google搜尋網頁上，根本也不用打隱晦字眼，只要輸入「電子煙」三個字，就可以出現銷售的官方網站，琳瑯滿目，三天之內可以寄到7-11，甚至不用查身份證件就可以買。

數發部長林宜敬表示，電子煙目前由衛福部管理，如果衛福部要求源頭管理，數發部會協助。洪孟楷則要求，兩個部會之間不應互推皮球，「這是國小、國中、高中家長擔心的事」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康