非洲豬瘟台中案場3度採檢 結果送驗12小時後出爐

台中非洲豬瘟案場在國軍化學兵消毒後，原訂3日進行環境採檢，因中市府動保處人員擅闖進行清消，導致環境消毒水未乾無法採檢。台中市副市長鄭照新今天表示，上午10時開始採檢。

台中一家養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央前進應變所上午在農業部動植物防疫檢疫署台中分署舉行記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕、副市長鄭照新等人出席。

台中染非洲豬瘟的養豬場經國軍化學兵24小時清消，等待環境中的消毒藥劑乾後，原本預計11月3日進行第3次環境採檢；中市府指出，動保處鄭姓人員「誤解」黃姓組長「待命」指示，擅自前往案例場清消，導致3日環境採檢取消。

鄭照新今天表示，今天上午10時進行採檢，採檢樣本將送到相關機構，依過去經驗，檢驗結果會在12小時後出爐。

台中市養豬場在10月22日爆非洲豬瘟，市府人員是否落實廚餘稽查，以及動保處人員擅闖案例場，台中市政府4日成立專案調查小組。鄭照新表示，會加速調查速度，有結果會向外界報告。