聽新聞
0:00 / 0:00
影／國人想吃爌肉飯！非洲豬瘟將解封 何欣純要求農業部做好2件事
何欣純說明，非洲豬瘟疫情在大家努力下獲控制，將迎來「解封日」，民眾要求政府要找出過去到底是哪個環節出了錯誤？也認為行政流程、通報流程以及行政疏失的究責也是很重要的，期待未來絕不能再出現這樣的疫情。
何欣純指出，解封後民眾最關心的就是能否在市場上買到豬肉，並能享用到爌肉飯、滷肉飯等台灣特色美食。為此，她向農業部提出要求，一、解封首日，市場的豬肉價格、品質、安全等需要維持穩定，更要照顧豬農、豬肉產業業者以及消費者的權益。二、要求農業部做好進口豬肉的調節管控，以穩定維持市場的肉品交易價格。
