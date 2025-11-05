快訊

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

13條黃金有6條是貼膜誤認！失主是「獨居老人」夜睡公園忘帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國人想吃爌肉飯！非洲豬瘟將解封 何欣純要求農業部做好2件事

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純。圖／何欣純提供
立委何欣純。圖／何欣純提供

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今發聲，非洲豬瘟疫情將解封，解封後民眾最關心能否買到豬肉、享用到爌肉飯、滷肉飯等，她要求農業部做好維持市場穩定及保障權益、做好進口豬肉的調節管控。

何欣純說明，非洲豬瘟疫情在大家努力下獲控制，將迎來「解封日」，民眾要求政府要找出過去到底是哪個環節出了錯誤？也認為行政流程、通報流程以及行政疏失的究責也是很重要的，期待未來絕不能再出現這樣的疫情。

何欣純指出，解封後民眾最關心的就是能否在市場上買到豬肉，並能享用到爌肉飯、滷肉飯等台灣特色美食。為此，她向農業部提出要求，一、解封首日，市場的豬肉價格、品質、安全等需要維持穩定，更要照顧豬農、豬肉產業業者以及消費者的權益。二、要求農業部做好進口豬肉的調節管控，以穩定維持市場的肉品交易價格。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

中市府人員私自去非洲豬瘟案場消毒 何欣純批：低級的錯誤

無預警闖豬場消毒遭轟 何欣純指低級錯誤：盧秀燕應向國人交代

何欣純請益之旅首拜會蔡英文 蔡：台中各區應平等獲得資源與照顧

台中廚餘大峽谷恐變廚餘山？何欣純提5建議去化 環保局長回應了

相關新聞

「蒸煮機4月早壞了」中市府沒發現？ 鄭照新：豬農兒稱7月還有煮

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場，除未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至廚餘蒸煮設備早在4月即損毀，台中市環保局遭質疑...

防堵非洲豬瘟漏洞 數發部要四大平台源頭管理 立委：電子煙應比照辦理

數發部為防堵跨境網路購物成為非洲豬瘟防疫漏洞，邀集四大網路平台從源頭針對肉製品網購進行源頭管理。國民黨立委洪孟楷指出，既...

非洲豬瘟台中案場3度採檢 結果送驗12小時後出爐

台中非洲豬瘟案場在國軍化學兵消毒後，原訂3日進行環境採檢，因中市府動保處人員擅闖進行清消，導致環境消毒水未乾無法採檢。台...

影／國人想吃爌肉飯！非洲豬瘟將解封 何欣純要求農業部做好2件事

台中爆發全台首例非洲豬瘟疫情，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今發聲，非洲豬瘟疫情將解封，解封後民眾最關心能否買到豬肉...

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

台中梧棲1養豬場出現非洲豬瘟案例，現階段中央仍暫時禁止廚餘養豬及禁宰禁運。環境部長彭啓明今表示，現在各縣市每天出現500...

非洲豬瘟案場遭爆收移工廚餘成破口 鄭照新：加強稽查東南亞小吃店

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨著疫調陸續公布，該養豬場除收受梧棲清潔隊廚餘，另疑似收受其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。