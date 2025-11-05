外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

台中梧棲1養豬場出現非洲豬瘟案例，現階段中央仍暫時禁止廚餘養豬及禁宰禁運。環境部長彭啓明今表示，現在各縣市每天出現500噸的額外廚餘，焚燒是各縣市短時期間採取的做法，也已要求接下來1個月內的全台26座焚化爐，須加驗1次戴奧辛監測，確保焚燒無虞。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

立委陳昭姿質詢時指出，許多環團表示，現在各縣市焚燒的廚餘會產生有毒物質戴奧辛，台南市環保局稱廚餘中的鹽份因為偏高，恐成為戴奧辛的潛在發生來源，然而環境部則稱不必擔心廚餘焚化會產生戴奧辛，怎麼會中央與地方認知不一？

彭啓明表示，現階段焚燒廚餘只是短期的緊急去化方式，焚化爐只要溫度超過攝氏850度，且在處理防治系統與監測下，就比較不會有產生戴奧辛超標的問題，已要求有焚化爐的縣市，在接下來1個月內針對國內26座焚化爐，須增驗1次戴奧辛，確保焚燒時不會造成濃度超標。