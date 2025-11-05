非洲豬瘟案場遭爆收移工廚餘成破口 鄭照新：加強稽查東南亞小吃店

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨著疫調陸續公布，該養豬場除收受梧棲清潔隊廚餘，另疑似收受其他家戶、越南移工廚餘，廚餘分給C養豬場，均未落實申報，可能就是病毒來源。台中市副市長鄭照新今表示，針對案場周邊5公里已掌握17家東南亞小吃店，將加強稽查，並會調查案場的廚餘來源與流向。

中央疫調發現，陳姓豬農父子不只收梧棲清潔隊的廚餘，疑似還收家戶與移工的廚餘，來源雜亂。由於梧棲案場鄰近台中港關聯工業區及梧棲漁港，移工人數不少。中央災害應變中心昨指示，案場周邊5公里有外籍人士工作與出入頻繁場域，中市府都要啟動稽查。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，鄭照新說，針對中央指示，衛生局已組成專案小組稽查，在案場周邊5公里共掌握17家東南亞小吃店，並出動4組人力，分4項重點稽查，包括是否販售未經查驗或是來源不明的食品、查核豬肉產地標示與來源憑證、檢查餐廳是否符合衛生規範、廚餘是否合法清運等。

另中央也指示台中市府化製場紀錄要回溯至8月1日。鄭照新說，經檢視資料後，除梧棲案例場之外，並無其他豬隻異常死亡狀況。

媒體詢問，C豬場車輛冒名案例場到梧棲清潔隊收取廚餘，梧棲清潔隊是否知情？鄭照新說，如案主涉登載不實，市府會追究。

媒體再追問，梧棲清潔隊是否知情C豬場車輛冒名仍放行？鄭照新強調，這是推測，如有疑慮會調查；至於C豬場的廚餘來源，也會一併調查。