快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟案場遭爆收移工廚餘成破口 鄭照新：加強稽查東南亞小吃店

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新。記者余采瀅攝影
台中市副市長鄭照新。記者余采瀅攝影

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨著疫調陸續公布，該養豬場除收受梧棲清潔隊廚餘，另疑似收受其他家戶、越南移工廚餘，廚餘分給C養豬場，均未落實申報，可能就是病毒來源。台中市副市長鄭照新今表示，針對案場周邊5公里已掌握17家東南亞小吃店，將加強稽查，並會調查案場的廚餘來源與流向。

中央疫調發現，陳姓豬農父子不只收梧棲清潔隊的廚餘，疑似還收家戶與移工的廚餘，來源雜亂。由於梧棲案場鄰近台中港關聯工業區及梧棲漁港，移工人數不少。中央災害應變中心昨指示，案場周邊5公里有外籍人士工作與出入頻繁場域，中市府都要啟動稽查。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，鄭照新說，針對中央指示，衛生局已組成專案小組稽查，在案場周邊5公里共掌握17家東南亞小吃店，並出動4組人力，分4項重點稽查，包括是否販售未經查驗或是來源不明的食品、查核豬肉產地標示與來源憑證、檢查餐廳是否符合衛生規範、廚餘是否合法清運等。

另中央也指示台中市府化製場紀錄要回溯至8月1日。鄭照新說，經檢視資料後，除梧棲案例場之外，並無其他豬隻異常死亡狀況。

媒體詢問，C豬場車輛冒名案例場到梧棲清潔隊收取廚餘，梧棲清潔隊是否知情？鄭照新說，如案主涉登載不實，市府會追究。

媒體再追問，梧棲清潔隊是否知情C豬場車輛冒名仍放行？鄭照新強調，這是推測，如有疑慮會調查；至於C豬場的廚餘來源，也會一併調查。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

「蒸煮機4月早壞了」中市府沒發現？ 鄭照新：豬農兒稱7月還有煮

非洲豬瘟案例場廚餘流向C場 畜主稱豬隻死亡廚餘吃不完才分讓

獸醫佐電話問診、廚餘沒蒸煮還流向不明 台中案例場漏洞百出釀禍

中市動保人員私自到非洲豬瘟案場消毒 中市府還原狀況：一定懲處

相關新聞

「蒸煮機4月早壞了」中市府沒發現？ 鄭照新：豬農兒稱7月還有煮

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場，除未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至廚餘蒸煮設備早在4月即損毀，台中市環保局遭質疑...

「盧秀燕 還我豬」 徐國勇嗆：中市府處理豬瘟0分

非洲豬瘟疫情受關注，民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨直播節目「午青live」表示，為什麼全國都沒有其他地方發生非洲豬瘟，只...

非洲豬瘟害出包！魯肉飯名店「改用素肉」照賣 饕客怒轟：這也太騙了吧

國內爆發首例非洲豬瘟，行政院為防堵疫情，祭出2波豬隻禁運禁宰措施，長達15天，讓不少店家生意受到影響，甚至因此店休。不過，近日一名網友到某間知名魯肉飯店外帶餐點，沒想到回家後才發現...

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

台中梧棲1養豬場出現非洲豬瘟案例，現階段中央仍暫時禁止廚餘養豬及禁宰禁運。環境部長彭啓明今表示，現在各縣市每天出現500...

非洲豬瘟案場遭爆收移工廚餘成破口 鄭照新：加強稽查東南亞小吃店

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨著疫調陸續公布，該養豬場除收受梧棲清潔隊廚餘，另疑似收受其...

非洲豬瘟豬隻禁宰禁運 爌肉飯業者推雞腿飯大受好評

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台實施禁宰禁運，彰化一家知名爌肉飯業者日前順勢推出期間限定雞腿飯，沒想到大受好評，中午時間還沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。