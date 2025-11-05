「蒸煮機4月早壞了」中市府沒發現？ 鄭照新：豬農兒稱7月還有煮

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場，除未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至廚餘蒸煮設備早在4月即損毀，台中市環保局遭質疑稽查不實。台中市副市長鄭照新今表示，豬農兒子稱7月18日仍在蒸煮廚餘，且疫情爆發後市府進場清消，也發現有廚餘在蒸煮設備內，將進一步查對，如有稽查不實絕不包庇。

中央災害應變中心公布疫調，推測病毒來自廚餘未充分蒸煮，事實上，案例場蒸煮設備4月故障即未修復，4月叫了兩桶瓦斯後就沒再叫，現場也無燃燒木材痕跡，另自5月起該場每日上傳廚餘蒸煮照片異常，並未落實蒸煮廚餘。

針對中央發現該場蒸煮設備早在4月即損壞，但台中市環保局曾稱三度稽查都沒問題，遭質疑未落實稽查。鄭照新說，4月設備即損壞是豬農口述，根據稽查紀錄，豬農兒子稱7月18日仍在蒸煮廚餘，且非洲豬瘟爆發後，市府人員進場封鎖清消，仍發現有廚餘在蒸煮設備內，究竟設備蒸煮到何時？蒸煮設備損壞狀況是時好時壞，還是全部壞掉？都要進一步查對，如經查有稽查不實的狀況，市府絕不包庇，一定會處分。

台中市衛生局昨到案場豬農父子住家環境採樣，由於陳姓豬農父子已遭羈押禁見，衛生局也商請地檢署押解豬農父子返家採檢。

衛生局長曾梓展說，昨天派員到案主住家採檢，延續上次9個點再做詳細採檢，昨晚採樣已連夜送到淡水動保所，報告結果預計今天出爐。