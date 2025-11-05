「盧秀燕 還我豬」 徐國勇嗆：中市府處理豬瘟0分
非洲豬瘟疫情受關注，民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨直播節目「午青live」表示，為什麼全國都沒有其他地方發生非洲豬瘟，只在台中發生，台中市政府這次處理豬瘟連59分都沒有，要不客氣地講，0分，「盧秀燕，還我豬」。
徐國勇指出，他日前才去彰化吃爌肉飯，現在當然都是用冷凍的了，因為沒有溫體豬，若非洲豬瘟全國蔓延，連肉鬆都沒得吃，因為做肉鬆要溫體豬做才好吃。
徐國勇質疑，台中市政府干預採檢、行政怠惰，也未落實廚餘蒸煮稽查，還找了沒有執照的獸醫，且沒有去現場，損害了全國人民吃豬肉的權利。若怠忽職守，那就是刑法問題，不是政治問題。
徐國勇說，沒有豬肉不是只有民進黨沒得吃，任何政黨都沒得吃，盧秀燕到底說了多少次謊話，應向國人好好說明，所以他還是要再說一次，「盧秀燕，還我豬」。
