彭啓明：非洲豬瘟防疫 焚化爐每月加驗1次戴奧辛

中央社／ 台北5日電
立法院社會福利及衛生環境委員會5日邀請環境部、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。圖為環境部長彭啓明會前接受媒體聯訪，談未來廚餘處理量能。中央社
立法院社會福利及衛生環境委員會5日邀請環境部、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。圖為環境部長彭啓明會前接受媒體聯訪，談未來廚餘處理量能。中央社

台中一養豬場驗出非洲豬瘟，防疫期間禁用廚餘養豬，有立委憂心將廚餘送焚化，可能會有戴奧辛污染。環境部長彭啓明今天表示，在應急的期間，全台焚化爐每個月會多加驗1次戴奧辛等污染物，確認不會有問題。

立法院社福及衛環委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例，經過疫調，以未落實蒸煮廚餘導致染疫可能性最高，也掀起各縣市未來是否會再用廚餘養豬的討論。

民眾黨立委陳昭姿質疑廚餘焚化，可能會產生戴奧辛等有害空氣污染物，但現在各縣市都以焚化處理，如何避免。

國民黨立委王育敏質詢指出，近3年農業部還核給31場新設的廚餘養豬場，政策走向不明，質疑廚餘養豬沒有落日。

彭啓明答詢表示，焚化爐只要溫度超過攝氏850度，就比較沒有戴奧辛的問題；全台26個焚化爐，後端都有空污防制系統及監測，現在防疫應急的期間，每個月會多加驗1次，確認不會有戴奧辛等污染物的問題。

彭啓明說，廚餘如果能先瀝乾，就與一般垃圾一樣；因廚餘處理設施也是嫌惡設施，過去許多民眾反對設立；經歷非洲豬瘟疫情，如果觀念改變，未來配合農政單位推動，規劃、經費到位就會做。

農業部次長黃昭欽答詢說明，目前農業部的政策是輔導廚餘養豬退場，但並沒有禁止，廚餘養豬場已經從2000多場降到目前400多場；若未來有訂定廚餘養豬的落日，就會依規定限制。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

「蒸煮機4月早壞了」中市府沒發現？ 鄭照新：豬農兒稱7月還有煮

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場，除未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，甚至廚餘蒸煮設備早在4月即損毀，台中市環保局遭質疑...

「盧秀燕 還我豬」 徐國勇嗆：中市府處理豬瘟0分

非洲豬瘟疫情受關注，民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨直播節目「午青live」表示，為什麼全國都沒有其他地方發生非洲豬瘟，只...

非洲豬瘟害出包！魯肉飯名店「改用素肉」照賣 饕客怒轟：這也太騙了吧

國內爆發首例非洲豬瘟，行政院為防堵疫情，祭出2波豬隻禁運禁宰措施，長達15天，讓不少店家生意受到影響，甚至因此店休。不過，近日一名網友到某間知名魯肉飯店外帶餐點，沒想到回家後才發現...

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

台中梧棲1養豬場出現非洲豬瘟案例，現階段中央仍暫時禁止廚餘養豬及禁宰禁運。環境部長彭啓明今表示，現在各縣市每天出現500...

非洲豬瘟案場遭爆收移工廚餘成破口 鄭照新：加強稽查東南亞小吃店

爆發非洲豬瘟疫情的台中梧棲案例養豬場陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨著疫調陸續公布，該養豬場除收受梧棲清潔隊廚餘，另疑似收受其...

非洲豬瘟豬隻禁宰禁運 爌肉飯業者推雞腿飯大受好評

受到非洲豬瘟疫情的影響，全台實施禁宰禁運，彰化一家知名爌肉飯業者日前順勢推出期間限定雞腿飯，沒想到大受好評，中午時間還沒...

