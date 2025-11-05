快訊

豬隻禁宰運何時解封今揭曉 盧秀燕：視解封程度有配套並延長補助

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，台中市長盧秀燕表示，將視中央宣布解封程度會有相關配套措施，相關補助也都會在靜制期延續。記者余采瀅／攝影
非洲豬瘟禁運禁宰措施是否如期在7日解封，中央今中午將開會決定。台中市長盧秀燕今表示，將視中央宣布解封程度會有相關配套措施，相關補助也都會在靜制期延續，請大家放心。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，盧秀燕表示，行政院中午將開會討論是否解封，今明兩天是最後關鍵時刻，要防疫到最後一刻，期待可以早日解封。

盧秀燕說，如豬隻可以運送、屠宰、拍賣、上市，會按照中央指示針對豬肉攤相關賣場、屠宰場、運送車都加強清消，中央也指示跟肉品相關運送車也要擴大清消，今明兩天一定會完成。如部分解封，仍禁止廚餘養豬，對廚餘養豬場或是相關業者視為「防疫戰士」，會繼續力挺三大補助方案，一直補貼到靜制期為止，包括廚餘車進場免處理費、廚餘車司機補貼、加碼飼料差額補貼。

盧秀燕也說，中央若宣布全不解封，禁令再延長，生鮮豬肉攤加碼補貼也會延續，總之視中央宣布解封程度會有相關配套，相關補助也都會在靜制期延續，請大家放心。

農業部次長杜文珍說，目前全國監測與檢驗都呈現陰性，疫情只鎖在案例場，最後這幾天訪視不能停，豬場不能放鬆，屠宰場、運輸車及豬肉攤販的清消很重要，讓解封後都能順利穩當，早日恢復生活。

杜文珍昨送台中市政府菱角，台中市府今天則回贈台中檸檬餅，希望早日清零。盧秀燕強調，非洲豬瘟傳染速度快，感染了死亡率幾乎100%，最後兩天非常重要，不可鬆懈，要嚴正以對，儘管到了最後一刻絕不放棄。

農業部次長杜文珍昨送台中市政府菱角，台中市府今天則回贈台中檸檬餅，希望早日清零。記者余采瀅／攝影
