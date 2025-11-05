禁廚餘養豬日增500噸去化量 彭啓明：擴展生質能、快速堆肥化需1-2年

台中梧棲1養豬場出現非洲豬瘟案例，現階段中央仍暫時禁止廚餘養豬及禁宰禁運。環境部長彭啓明今表示，現在各縣市每天出現500噸的額外廚餘，焚燒是短時間的做法，但仍要發展中長期的去化做法，不過快速堆肥、生質能等還需要1到2年的時間。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

環境部長彭啓明受訪表示，假如未來不得再使用廚餘養豬，全國每天會多出約500噸的廚餘處理量，主要來源為餐廳、團膳或事業單位等，而家戶廚餘的處理量能較小。現在多數縣市會透過焚燒來去化廚餘，但中長期還是希望透過快速堆肥、生質能、黑水虻等去化，但大概還要1到2年時間來發展，才能滿足每天多出的500噸廚餘，環境部也正在和各縣市協商用地取得條件。

彭啓明說，各縣市的廚餘處理量能情形都不同，六都因為人口多，壓力自然會較大，例如台中在現行垃圾處理就比較有困難，因此需要特別解決。而屏東每天產生的廚餘大約40噸，自行處理上並沒問題，不過南部許多縣市的廚餘會載送到屏東，這些縣市可能就會有較大壓力。