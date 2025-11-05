梧棲清潔隊流用廚餘給未經許可養豬場如何罰 環部農部第一時間答不出

中央非洲豬瘟災害應變中心日前公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。其中梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場引起譁然。至於如何開罰清潔隊，環境部、農業部首長今第一時間無法回答，立委痛批太誇張。

中央非洲豬瘟災害應變中心日前於記者會揭露，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

立委劉建國質詢時指出，C養豬場並不是招標廚餘處理的合約廠商，但為何梧棲清潔隊可以把廚餘給C養豬場？這等於政府肆無忌憚帶頭違法，廚餘沒有管理，中長期要轉廢為能也是不可能的。疫情已經在第一時間出現，這樣災害應變中心是在應變什麼？

劉建國三問梧棲清潔隊的違法該如何處罰時，環境部、農業部相關代表第一時間無法回答。

農業部次長黃昭欽後續回應，本次因為出現疫情，非法載運廚餘可能觸犯「動物傳染病防治條例」、「廢棄物清理法」、「飼料管理法」等來開罰；環境部長彭啓明表示，非法棄置廚餘，依照「廢清法」最高可罰300萬。

劉建國表示，根據「海洋汙染防治法」規定，廚餘丟到海洋最高可以罰3000萬，但丟在地上只能罰300萬，或是依廢清法46條重罰到1500萬，但無論是300萬或1500萬，和「海洋汙染防治法」的3000萬相比差了非常多，也難怪有些人在有利可圖下願意鋌而走險。

劉建國指出，如果政府連廚餘載運車將廚餘載去哪都不知道，「中央和地方可能都會在監察院見」。