豬隻禁宰運何時解封今揭曉 侯友宜：全面做好供銷、食安把關

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
豬隻禁宰運何時解封今揭曉，新北市長侯友宜表示，將全面做好供銷、食安把關。記者葉德正／攝影
豬隻禁宰運何時解封今揭曉，新北市長侯友宜表示，將全面做好供銷、食安把關。記者葉德正／攝影

非洲豬瘟禁運禁宰措施是否如期在7日解封，中央今中午將開會決定。新北市長侯友宜今天表示，新北市一向跟中央積極面對非洲豬瘟事件，中央怎麼宣布，起碼地方要做好事前準備工作，若開放後，在供銷、肉品生鮮都會做好嚴格把關，把握食品安全；他也要求若開放後，相關單位要監控肉品價格浮動變化。

侯友宜說，市府持續嚴格落實防疫，新北市107場養豬場嚴格稽查，並要求業者絕不能投機取巧「抓到就要嚴格的處理」。

侯友宜說，為因應今天中午中央如何宣布，市府起碼事先要做好準備工作，除必須把握食品安全，在整個禁運跟禁屠宰部分，開放以後在供銷以及肉品的生鮮也要做好嚴格把關。

侯友宜說，新北一定跟中央配合、積極面對，這次不管是在防疫或未來整個開放後，做好應變準備。

農業局長諶錫輝今天在市政會議也指出，今天開始第三階段，以清理為目標，新北市本周將完成第4輪稽查，對於業者違規使用廚餘部分，將依飼料法、動物傳染病防治條例開罰；若中央7日解除禁運、禁宰，目前肉品市場都已經完成清消，依照中央步驟調配。

侯友宜也在市政會議裁示，非洲豬瘟防疫要全力做好，落實防疫不能鬆懈、稽查更不能掉以輕心，他也呼籲業者不能投機取巧，抓到就重罰，農業局也要全力把關，主動做好嚴格落實防疫，也要求相關單位監控市場肉品價格浮動變化。

