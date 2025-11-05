彭啓明：擴廚餘生質能或快速堆肥等量能 仍需1、2年

快訊

中央社／ 台北5日電
環境部長彭啓明。中央社

環境部長彭啓明今天表示，若未來禁用廚餘養豬，預估每天將會有約500噸的去化量能差額；目前環境部正與各縣市盤點、協商用地取得，中長期朝生質能或快速堆肥等方向發展，但評估仍需1、2年時間。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例，經過疫調，以未落實蒸煮廚餘導致染疫可能性最高，也掀起各縣市未來是否會再用廚餘養豬的討論。

根據環境部資料，統計113年全國廚餘年總產生量約77.2萬公噸（每天約2115公噸），其中家戶廚餘50.5萬公噸（1384公噸/日）、事業廚餘26.7萬公噸（731公噸/日）。

立院社福及衛環委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，若未來無法使用廚餘養豬，依目前量能估算，各縣市合計計算，每天的廚餘處理量能大約有500噸差額，主要來自於餐廳、團膳或事業單位產生的廚餘。

彭啓明指出，這類廚餘最大問題在於它沒有辦法進入到原來系統中，家戶產生的廚餘則問題較小，目前各縣市量能是足夠的。

彭啓明進一步說明，各縣市廚餘處理狀況不一，壓力也有所不同，六都的壓力會比較大，需要個別解決，如台中原本處理垃圾就比較困難，若再加上廚餘，會使壓力更大；另外，像是屏東每天自產約40噸廚餘，若自行處理尚可應付，但南部有許多縣市廚餘是送往屏東處理，這些縣市可能就會面臨困境。

彭啓明說，目前仍有8個縣市在一定條件下，維持可用廚餘養豬，環境部正積極發展中長期廚餘處理方案，包括發展黑水虻、生質能或快速堆肥等，但評估至少需要大約1到2年時間；目前各縣市正在盤點量能，環境部也與各縣市協商用地取得及推動條件。

