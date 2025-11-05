快訊

非洲豬瘟害出包！魯肉飯名店「改用素肉」照賣 饕客怒轟：這也太騙了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
國內爆發首例非洲豬瘟，讓不少店家生意受到影響。魯肉飯示意圖，非當事店家。聯合報系資料照
國內爆發首例非洲豬瘟，行政院為防堵疫情，祭出2波豬隻禁運禁宰措施，長達15天，讓不少店家生意受到影響，甚至因此店休。不過，近日一名網友到某間知名魯肉飯店外帶餐點，沒想到回家後才發現，業者竟將魯肉改用素肉，讓他相當傻眼。

該名網友在臉書社團「爆料公社二社」抱怨，到三重某間知名魯肉飯店外帶餐點，沒想到買回家後才發現，業者將魯肉改用素肉。原Po表示當時店外沒貼公告，買的時候店家也沒告知，儘管現在豬瘟能諒解業者，但他仍怒轟「這也太騙了吧」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「至少也要公告一下，現在豬肉禁宰短缺，暫時用素肉代替，硬要賣……好爛的店家」、「很扯，不管怎樣至少也可以用碎的雞肉，而不是用素的」、「可以找消保官了，這樣詐欺罪嫌了吧」、「沒公告告知這樣很不行⋯差太多了」、「看起來像狗糧」、「叫冷凍庫存的都比這好太多了吧」。

