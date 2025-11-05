聽新聞
非洲豬瘟重創豬產業行政院補助相關產業 獨漏這2項底層勞力行業
國內爆發首例非洲豬瘟，行政院為防堵疫情，祭出2波豬隻禁運禁宰措施，長達15天，重創養豬產業與相關民生鏈。禁令7日結束，肉品市場準備恢復拍賣，但在行政院公布的補助方案，卻遺漏2項底層重要行業：屠體運輸業、剝骨師，讓第一線勞工無助哀嘆，「我們才是最慘的那群人」。
嘉義市最大傳統市場「東市場」被稱為「市民大食堂」，半夜裡燈火通明的豬肉攤，是剝骨師的戰場。這些「隱形夜行者」從凌晨奮戰到天亮，一頭豬約能賺200元，熟手1晚可剝10頭，收入約2千元。但禁運禁宰期間宛如按下暫停鍵，收入全斷，連生活都出現壓力。
嘉義洪雅協會總幹事余國信指出，剝骨師多採師徒制，全市約20多名，多半中年轉業者，「他們白天休息、晚上工作，靠雙手謀生，疫情一來卻被政策遺忘」，63歲陳姓剝骨師從送衛生紙業務員轉行，已近30年，「學徒先從剝豬頭皮、肩胛骨、大腿骨一步步學起，1頭豬要半小時，手熟靠經驗。」，這半個月沒收入，只能省吃儉用撐過去。
同樣被遺漏的還有運豬屠體業。司機指出，他們是按頭數計費，1台運豬車每趟約載60頭豬，每天可跑2趟。禁運後收入歸零，每車損失至少2萬元，「還得繳貸款、保費、靠行費，根本喘不過氣」。嘉市肉品市場指出，農業部公告禁令7日結束，補助方案包含市場，每場最高補助20萬元，補貼租金與營運損失；至於剝骨師與運豬業者，未列入補助名單。余國信呼籲，這些夜以繼日、默默支撐肉品產業的基層勞工，不應被遺漏，「防疫要嚴謹沒錯，但補救也要完整，別讓他們在黑夜裡繼續被忽視。」
因應非洲豬瘟防疫影響養豬業生計，行政院宣布產業輔導補助方案，包含豬農在豬隻禁運、禁宰期間因延遲上市衍生飼料費用，每頭豬補助810元；傳統肉攤每攤可獲得3萬元補貼等，此外針對肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及異地批次母豬場也有補助。
