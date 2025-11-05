快訊

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟重創豬產業行政院補助相關產業 獨漏這2項底層勞力行業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市最大傳統市場「東市場」被稱為「市民大食堂」，半夜裡燈火通明的豬肉攤，是剝骨師的戰場。這些「隱形夜行者」從凌晨奮戰到天亮，一頭豬約能賺200元，禁運禁宰期間宛如按下暫停鍵，收入全斷，連生活都出現壓力。圖／余國信提供
嘉義市最大傳統市場「東市場」被稱為「市民大食堂」，半夜裡燈火通明的豬肉攤，是剝骨師的戰場。這些「隱形夜行者」從凌晨奮戰到天亮，一頭豬約能賺200元，禁運禁宰期間宛如按下暫停鍵，收入全斷，連生活都出現壓力。圖／余國信提供

國內爆發首例非洲豬瘟行政院為防堵疫情，祭出2波豬隻禁運禁宰措施，長達15天，重創養豬產業與相關民生鏈。禁令7日結束，肉品市場準備恢復拍賣，但在行政院公布的補助方案，卻遺漏2項底層重要行業：屠體運輸業、剝骨師，讓第一線勞工無助哀嘆，「我們才是最慘的那群人」。

嘉義市最大傳統市場「東市場」被稱為「市民大食堂」，半夜裡燈火通明的豬肉攤，是剝骨師的戰場。這些「隱形夜行者」從凌晨奮戰到天亮，一頭豬約能賺200元，熟手1晚可剝10頭，收入約2千元。但禁運禁宰期間宛如按下暫停鍵，收入全斷，連生活都出現壓力。

嘉義洪雅協會總幹事余國信指出，剝骨師多採師徒制，全市約20多名，多半中年轉業者，「他們白天休息、晚上工作，靠雙手謀生，疫情一來卻被政策遺忘」，63歲陳姓剝骨師從送衛生紙業務員轉行，已近30年，「學徒先從剝豬頭皮、肩胛骨、大腿骨一步步學起，1頭豬要半小時，手熟靠經驗。」，這半個月沒收入，只能省吃儉用撐過去。

同樣被遺漏的還有運豬屠體業。司機指出，他們是按頭數計費，1台運豬車每趟約載60頭豬，每天可跑2趟。禁運後收入歸零，每車損失至少2萬元，「還得繳貸款、保費、靠行費，根本喘不過氣」。嘉市肉品市場指出，農業部公告禁令7日結束，補助方案包含市場，每場最高補助20萬元，補貼租金與營運損失；至於剝骨師與運豬業者，未列入補助名單。余國信呼籲，這些夜以繼日、默默支撐肉品產業的基層勞工，不應被遺漏，「防疫要嚴謹沒錯，但補救也要完整，別讓他們在黑夜裡繼續被忽視。」

因應非洲豬瘟防疫影響養豬業生計，行政院宣布產業輔導補助方案，包含豬農在豬隻禁運、禁宰期間因延遲上市衍生飼料費用，每頭豬補助810元；傳統肉攤每攤可獲得3萬元補貼等，此外針對肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及異地批次母豬場也有補助。

嘉義市最大傳統市場「東市場」被稱為「市民大食堂」，半夜裡燈火通明的豬肉攤，是剝骨師的戰場。這些「隱形夜行者」從凌晨奮戰到天亮，一頭豬約能賺200元，禁運禁宰期間宛如按下暫停鍵，收入全斷，連生活都出現壓力。圖／余國信提供
嘉義市最大傳統市場「東市場」被稱為「市民大食堂」，半夜裡燈火通明的豬肉攤，是剝骨師的戰場。這些「隱形夜行者」從凌晨奮戰到天亮，一頭豬約能賺200元，禁運禁宰期間宛如按下暫停鍵，收入全斷，連生活都出現壓力。圖／余國信提供

非洲豬瘟 廚餘 行政院

延伸閱讀

影／非洲豬瘟應變會議 杜麗華：清零後3個月可申請為「非疫國」

非洲豬瘟案例場廚餘流向C場 畜主稱豬隻死亡廚餘吃不完才分讓

防範非洲豬瘟 宜蘭宣布永久禁止廚餘養豬

防非洲豬瘟傳入 金門小三通逮數起夾帶罰鍰20萬起跳

相關新聞

統計落差達39頭！非洲豬瘟斃死豬登錄不實 梧棲豬農父子被押

台中市梧棲區陳姓豬農的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，因疫調過程說詞反覆，加上豬隻死亡的化製三聯單疑遭塗改，台中市府移請檢調偵辦...

非洲豬瘟重創豬產業行政院補助相關產業 獨漏這2項底層勞力行業

國內爆發首例非洲豬瘟，行政院為防堵疫情，祭出2波豬隻禁運禁宰措施，長達15天，重創養豬產業與相關民生鏈。禁令7日結束，肉...

非洲豬瘟案場 內控漏洞百出

爆發疫情的台中梧棲案例養豬場，陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨疫調陸續公布，該養豬場成疫情破口的連串問題跟著曝光，除未依規定每...

冷眼集／非洲豬瘟亡羊補牢 中央地方快堵隱形漏洞

爆發非洲豬瘟誰之過？疫調證實案例養豬場未落實廚餘蒸煮是最大破口，中市環保局稽查不力也難辭其咎，但破口從來不只一處，病毒要...

禁運宰周五解封？卓揆今開會決定

非洲豬瘟禁運禁宰措施是否如期在七日解封，行政院長卓榮泰昨表示，今天中午開會決定，未來一個月將展開市場管理與肉品穩定計畫。...

民團批防疫失控、行政怠惰 中市府將調查究責疫情破口

台中市爆發非洲豬瘟疫情，台中市府團隊被揭露未落實稽查廚餘蒸煮，廚餘去化也遭批評。中部多個民間團體昨舉行記者會，批評中市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。