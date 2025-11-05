聽新聞
冷眼集／非洲豬瘟亡羊補牢 中央地方快堵隱形漏洞

聯合報／ 本報記者陳敬丰余采瀅

爆發非洲豬瘟誰之過？疫調證實案例養豬場未落實廚餘蒸煮是最大破口，中市環保局稽查不力也難辭其咎，但破口從來不只一處，病毒要從境外進入案例場的廚餘中，穿過了層層防護的「乳酪洞」，才形成完美的疫情風暴；除了中市府得上緊發條，中央還得搞清楚還有多少沒堵上的洞。

這起國內首例非洲豬瘟疫情如能鎖在台中案場未外溢，算是不幸中的大幸。種種調查顯示，養豬場便宜行事，包含蒸煮設備故障超過半年，四月買兩桶瓦斯迄今沒用完，連上傳廚餘蒸煮照片都涉及事後造假，可能長達數月都未按規定蒸煮，無論是怕麻煩或省瓦斯，已成為疫情第一道破口。

中市府輕忽是第二個洞。案例場連續數月未依規定每日上傳照片，八月後甚至無上傳紀錄，但稽查人員僅到場三次，其餘以電話道德勸說，還揚言該場蒸煮沒有異狀，也沒開出一張罰單；對照中央調查該場廚餘蒸煮設備自四月即故障，那環保局到底稽查了什麼？

此外，中市府獲報豬隻異常死亡後，第一時間聽信豬農說詞未採檢，以致採檢延宕數日，疫調時仍聽信片面之詞，衍生「一天多一名獸醫」的荒謬劇情，甚至在國軍支援徹底清消後，爆出市府人員擅闖案場清消的大烏龍；這些大大小小的洞，對照市長盧秀燕所言「全國最嚴格標準」，實在諷刺。

檢討台中市府防疫與應變之外，令人擔憂的豬瘟疫情破口不止於此。「瑞士乳酪理論」正是非洲豬瘟風暴的寫照，當病毒突破邊境、海關進入廚餘，未徹底蒸煮讓保持活性的病毒接觸到豬隻，病毒就像完美穿過每個乳酪孔洞的光線，疫情因此就爆發。

疫調顯示全國至今沒驗出第二例陽性反應，如果周五如期解封，將是天佑台灣。然而，經此一「疫」，不能再對非洲豬瘟疫情等閒視之，從邊境、電商到廚餘管理與稽查，都存在隱形的漏洞，亡羊補牢、健全制度是當務之急。

