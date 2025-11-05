聽新聞
民團批防疫失控、行政怠惰 中市府將調查究責疫情破口

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅李成蔭屈彥辰／連線報導

台中市爆發非洲豬瘟疫情，台中市府團隊被揭露未落實稽查廚餘蒸煮，廚餘去化也遭批評。中部多個民間團體昨舉行記者會，批評中市府防疫失控、行政怠惰，引發垃圾與疫情雙重危機，要求農業局長、環保局長與動保處長下台負責。市長盧秀燕表示，已責成秘書長黃崇典組調查小組追究。

台中市副市長鄭照新表示，調查小組將調查廚餘蒸煮稽查紀錄，豬農表示廚餘蒸煮設備損壞，將交叉比對環保局稽查紀錄，若稽查人員未盡核實，市府不會包庇，會追究懲處。

中部多個民團昨齊聚中市府廣場，手舉「承認錯誤，道歉下台」看板。主婦聯盟環保基金會台中分會長耿明誼說，非洲豬瘟並非天災，而是行政怠惰與管理無能造成的人禍，前端稽查失靈，後端掩埋超載，不僅引發防疫破口，也讓垃圾與廚餘問題浮現。

好民文化行動協會理事長林芳如說，市府防疫資訊錯誤，要求市長盧秀燕公開道歉。

案例場紀姓特約獸醫師表示，此事件已危及全台二千二百億元的養豬產業，希望中市府痛定思痛，正視畜牧場防疫重要性。

針對中央前天公布疫調結果，國民黨立法院黨團昨開記者會，指中央公布的疫調報告把責任全推給地方，政務委員陳時中還說「發生非洲豬瘟是因邊境有破口，這樣的說法有些牽強」；黨團副書記長黃健豪說，非洲豬瘟不會從台中的土地突然長出來，必定從境外移入，這是疫調報告必須要告訴國人的實情，但很遺憾隻字不提，全部卸責給地方及廚餘。

黃健豪說，中央對廚餘蒸煮上傳系統流程未訂罰則，且「未來」才要建立蒸煮「即時」監控系統，目前根本無法達到監控目的，而縣市政府也無足夠人力稽查，若要根本解決豬瘟問題，中央應宣布全面禁用廚餘養豬。

非洲豬瘟 廚餘 盧秀燕 豬農

