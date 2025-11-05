聽新聞
禁運宰周五解封？卓揆11月4日開會決定

聯合報／ 記者吳淑君陳秋雲黃婉婷張曼蘋／連線報導

非洲豬瘟禁運禁宰措施是否如期在七日解封，行政院長卓榮泰昨表示，今天中午開會決定，未來一個月將展開市場管理與肉品穩定計畫。但有肉攤自行宣布十一月七日恢復開市，農業部表示，解封由中央宣布，會制止此行為。

台中市長盧秀燕昨也表示，除確診案例場外，台中一五四場、逾八萬頭豬隻及全國其他養豬場，均未檢出感染，「再過兩天靜置期，若一切順利，就有機會達成清零、全面解封」。

至於何時恢復「豬瘟非疫國」？防檢署長杜麗華表示，本來前天要再去案例場採樣，因場地未乾，今天會再去採樣，第三階段高強度採檢預計明天完成，「如果是陰性就是句點」；會以案例場陰性這天為起算日，若三個月內沒有新案例，可再向世界動物衛生組織申請豬瘟非疫區。

卓榮泰指出，中央應變中心今天中午會決定是否解封，後續會對一級生產鏈的從業人員、後市場豬價穩定及肉品供應等，做更妥善的規畫；行政院會展開為期一個月的市場管理、肉品穩定的計畫，並每周檢討所有事項，希望未來一個月讓事件安定下來。至於其他問題，就交由檢調調查給社會大眾真相。

國民黨立委張智倫昨質詢關切邊境防疫，卓榮泰說，邊境的防護跟過去比只有趨嚴沒有放鬆，往後會再加嚴百分之廿的防護能量。

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 盧秀燕

