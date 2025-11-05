非洲豬瘟案場 內控漏洞百出

爆發疫情的台中梧棲案例養豬場，陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨疫調陸續公布，該養豬場成疫情破口的連串問題跟著曝光，除未依規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄，補傳的照片也是十月才拍攝，涉嫌造假；甚至廚餘蒸煮設備早在四月即損毀，而且除了收受梧棲清潔隊廚餘，另疑似收受其他家戶、越南移工廚餘，廚餘分給Ｃ養豬場，均未落實申報。

行政院長卓榮泰昨在立院指出，經疫調證實，事件是因廚餘該蒸煮未蒸煮，該查核未查核，該監控未監控；未來廚餘去化除朝飼料化、能源化思考，也須符合農業部三原則才可能再考慮廚餘養豬的可能性。

中央災害應變中心原就推測病毒來自廚餘未充分蒸煮，事實上，該場蒸煮設備四月故障即未修復，四月叫了二桶瓦斯後就沒再叫，現場也無燃燒木材痕跡；另自五月起，該場每日上傳廚餘蒸煮照片即異常，後來補傳照片卻是十月所拍攝，有造假嫌疑。

疫調也發現，該場標得梧棲清潔隊廚餘後，還疑似收受其他家戶、越南移工廚餘，還把剩餘廚餘分給Ｃ養豬場，都未申報；中市府調閱梧棲清潔隊監視畫面，發現Ｃ養豬場車輛曾到梧棲清潔隊載運廚餘，但簽收紀錄卻為案例場，疑涉及不實由檢方調查中。

環境部表示，按規定，清潔隊廚餘只能由得標的案例場使用，不能分讓，會依廢清法究責。另外，案例場環境髒亂，地板沉積汙泥與豬糞厚達十公分，二度清消後，中央仍檢出病毒陽性，出動國軍徹底清潔、消毒後，今天再次環境採檢送驗。

針對中央發現該場蒸煮設備早在四月即損壞，但台中市環保局曾稱五月、七月、十月三度稽查都沒問題，遭質疑未落實稽查。台中市副市長鄭照新說，蒸煮設備損壞是豬農說法，將交叉比對稽查紀錄，並由中市府調查小組確認，若稽查不實，將追究嚴懲絕不包庇。

彰化縣府環保局指出，多數豬農都是長者，對手機網路都不在行，須由家人或花錢請代辦幫忙上傳照片，有業者喊冤，照片明明有傳，但訊號不好傳不出去。稽查人員也說，不太可能站在場內一小時確認蒸煮時間是否足夠，這部分需要環境部改善即時連線系統。環境部環管署副署長林左祥說，蒸煮上傳系統可再精進。