統計落差達39頭！非洲豬瘟斃死豬登錄不實 梧棲豬農父子被押

台中市梧棲區陳姓豬農的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，因疫調過程說詞反覆，加上豬隻死亡的化製三聯單疑遭塗改，台中市府移請檢調偵辦。台中地檢署前晚搜索、約談陳姓豬農父子等四人，發現陳姓豬農父子有塗改、銷毀三聯單，加上歷次供述不實，檢方昨凌晨聲押獲准；載運死豬的陳姓、蘇姓司機訊後請回。

非洲豬瘟疫情上月底爆發後，中市府統計案例場斃死豬數量，從一一七頭修正為一一六頭，後又更正為七十八頭；中市府調查發現，豬隻死亡時，飼主須填報的化製三聯單有塗改痕跡，移送檢方調查。

中檢偵辦此案，前天由五名檢察官率同警調等單位，持搜索票搜索經手三聯單的案例場陳姓父子，及台中養豬協會陳姓、蘇姓司機的居住所等四處，並約談四人到案說明。檢方表示，飼主持有三聯單丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後提供核對，甲聯留存化製場，乙聯由化製場送交所在地動物防疫機關。

檢察官偵訊後，認定陳姓豬農父子涉犯業務登載不實文書等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認定有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，昨凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中市副市長鄭照新昨表示，全案已送檢調。鄭本月一日曾說，三聯單甲、乙、丙聯數字都有落差，但未具體說明差異頭數。中市斃死豬送至雲林縣的化製場處理，雲林縣動植物防疫所長廖培志十月卅一日在議會備詢表示，十月十二日的豬隻死亡紀錄中，化製場收執的甲聯死亡豬隻是三頭，雲林縣動防所收執的乙聯是五頭，誤差二頭，其他日期甲、乙聯數字均相符。

案例場斃死豬頭數從一一七頭修正為七十八頭，落差達卅九頭。台中市農業局表示，原先一一七頭或一一六頭都是陳姓豬農單方面說法，詳細頭數應比對化製場三聯單為準，經比對為七十八頭；豬肉拍賣前須經獸醫師檢查無虞，送到屠宰場時須檢附健康證明，屠宰前須經獸醫師衛生檢查，外界不必擔心。

是否有死豬流入市面？台中市食安處表示，已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業，查核產品來源與標示，結果均符合規定，確認市售流通肉品無疑慮，將持續加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。