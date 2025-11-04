豬隻「禁運禁宰」 中市連兩日發給攤商補助：與攤商共度挑戰

為協助傳統市場豬肉攤商因應營運壓力，台中市政府經濟發展局昨起啟動每攤加碼1.5萬元補助金發放作業，經發局長張峯源特別到市場視察。他表示，首日順利展開後，今日持續辦理第二日發放，共有75攤完成領取，發放總金額112.5萬元，累計兩日共196攤受惠，總發放金額已達294萬元，實質紓解攤商營運負擔。

經發局說，此次補助對象為台中市公有市場、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域的生鮮豬肉攤商。今日發放涵蓋16處市場、75攤位使用人，發放金額112.5萬元，包含烏日、清水第一、后里第三、篤行及大進市場等，由各市場管理單位協助通知及引導攤商至管理室領取。

張峯源說，總計有50處市場、418攤豬肉攤商可領取補助。感謝各方積極配合，讓補助金得以迅速送達攤商手中，發揮即時紓困效益，並提醒尚未領取補助金的列管攤商，請儘速依通知前往指定地點完成領取，以保障自身權益。