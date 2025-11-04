豬隻「禁運禁宰」 中市連兩日發給攤商補助：與攤商共度挑戰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經發局長張峯（右）源親赴市場視察，與現場攤商交流意見，瞭解補助執行情形及市場營運狀況。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯（右）源親赴市場視察，與現場攤商交流意見，瞭解補助執行情形及市場營運狀況。圖／台中市政府提供

為協助傳統市場豬肉攤商因應營運壓力，台中市政府經濟發展局昨起啟動每攤加碼1.5萬元補助金發放作業，經發局長張峯源特別到市場視察。他表示，首日順利展開後，今日持續辦理第二日發放，共有75攤完成領取，發放總金額112.5萬元，累計兩日共196攤受惠，總發放金額已達294萬元，實質紓解攤商營運負擔。

經發局說，此次補助對象為台中市公有市場、民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域的生鮮豬肉攤商。今日發放涵蓋16處市場、75攤位使用人，發放金額112.5萬元，包含烏日、清水第一、后里第三、篤行及大進市場等，由各市場管理單位協助通知及引導攤商至管理室領取。

張峯源說，總計有50處市場、418攤豬肉攤商可領取補助。感謝各方積極配合，讓補助金得以迅速送達攤商手中，發揮即時紓困效益，並提醒尚未領取補助金的列管攤商，請儘速依通知前往指定地點完成領取，以保障自身權益。

為掌握發放進度與攤商實際需求，張峯源親赴烏日市場視察，與現場攤商交流意見，瞭解補助執行情形及市場營運狀況，展現市府積極傾聽基層聲音、落實政策的決心。他強調，市府將持續關注市場經營狀況，透過即時應變與多元協助機制，攜手攤商共度挑戰，穩定民生供應與市場秩序。

台中市經發局長張峯源（立者）親赴市場視察，與現場攤商交流意見，瞭解補助執行情形及市場營運狀況。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（立者）親赴市場視察，與現場攤商交流意見，瞭解補助執行情形及市場營運狀況。圖／台中市政府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

豬隻「禁運禁宰」 中市府補助418攤豬肉攤商每攤1萬5千元

台中購物節攜手藥香市集首抽百萬汽車 黃姓得主：我被嚇到了

台中經濟指標旺…5項6都第一 會展經濟添新動能

台中市企業永續A+行動今頒獎 10企業獲獎名單出爐

相關新聞

統計落差達39頭！非洲豬瘟斃死豬登錄不實 梧棲豬農父子被押

台中市梧棲區陳姓豬農的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，因疫調過程說詞反覆，加上豬隻死亡的化製三聯單疑遭塗改，台中市府移請檢調偵辦...

冷眼集／非洲豬瘟亡羊補牢 中央地方快堵隱形漏洞

爆發非洲豬瘟誰之過？疫調證實案例養豬場未落實廚餘蒸煮是最大破口，中市環保局稽查不力也難辭其咎，但破口從來不只一處，病毒要...

非洲豬瘟案場 內控漏洞百出

爆發疫情的台中梧棲案例養豬場，陳姓豬農父子遭羈押禁見，隨疫調陸續公布，該養豬場成疫情破口的連串問題跟著曝光，除未依規定每...

禁運宰周五解封？卓揆今開會決定

非洲豬瘟禁運禁宰措施是否如期在七日解封，行政院長卓榮泰昨表示，今天中午開會決定，未來一個月將展開市場管理與肉品穩定計畫。...

民團批防疫失控、行政怠惰 中市府將調查究責疫情破口

台中市爆發非洲豬瘟疫情，台中市府團隊被揭露未落實稽查廚餘蒸煮，廚餘去化也遭批評。中部多個民間團體昨舉行記者會，批評中市府...

廣角鏡／防非洲豬瘟 桃機「紅色通道」邊控

非洲豬瘟高風險地區旅客入境者須走紅色通道，由非洲豬瘟手動檢查站查驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。