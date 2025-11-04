快訊

非洲豬瘟案例場廚餘流向C場 畜主稱豬隻死亡廚餘吃不完才分讓

聯合報／ 記者吳淑君／台北即時報導
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，被查出清潔隊廚餘違法流向C養豬場。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟案，被查出清潔隊廚餘違法流向C養豬場。記者黃仲裕／攝影

台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，發現清潔隊廚餘違法流向C養豬場，下午非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，還原調查經過，疫調小組人員指出，案例場出現豬隻死亡，廚餘吃不完才分讓給C養豬場。

中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲案場，還另外流向C豬場。台中市副市長鄭照新今天上午表示，C豬場車輛曾到梧棲清潔隊載運廚餘，但簽收時卻以案場名義收取，目前檢調調查中。

下午非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，有記者再追問，台中市府自己調查沒發現清潔隊廚餘有分讓給C場，為何有資訊落差？

疫調小組人員表示，他們在對案例場畜主訪談時，畜主自述，他平時用自己B開頭的廚餘車去清潔隊載廚餘，C養豬場的車主也會去載，訪談中也透露，案例場豬隻出現死亡時，廚餘吃不完才分讓給C。

疫調人員跑去梧棲清潔隊調閱十月九日到十月二十一日清潔隊進出車輛影像，有發現除了B開頭廚餘車外，還有車牌A開頭小貨車來載廚餘，立刻調查A開頭小貨車車主，證實是C場的廚餘車。

環境部表示，按規定，清潔隊廚餘只有得標的案例場使用，不可以分讓，會依廢棄物清理法究責案例場和C養豬場。

