質疑中央豬瘟疫調報告疑點重重 國民黨團轟只想卸責

非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布台灣首例非洲豬瘟疫調結果，國民黨立法院黨團今天開記者會，譴責政委陳時中竟說非洲豬瘟是邊境破口說法是牽強的，但試問病毒株會從天空掉下或地上長出？這次應變中心疫調缺少檢討邊境缺口，也不放入疫調中，顯見中央政府只想甩鍋卸責。

國民黨團副書記長王鴻薇說明，中央災害應變中心所公布的疫調報告，內容不但疑點重重，而且將責任全部推給地方政府，台灣本來是沒有非洲豬瘟，但防疫指揮官陳時中卻說「發生非洲豬瘟是因邊境有破口，這樣的說法有些牽強。」真不知道陳時中到底在說什麼？

王鴻薇指出，政府在廚餘蒸煮管理十分鬆散，中央只要求照片上傳系統，全國只有一家合格的蒸煮場，難道中央都沒有責任？呼籲賴政府痛定思痛，全面禁止使用廚餘養豬，這才是釜底抽薪、正本清源的做法。

國民黨團副書記長黃健豪表示，非洲豬瘟不會從台中的土地突然長出來，必定從境外移入，這是疫調報告必須要告訴國人的實情，但很遺憾，昨天的疫調報告隻字不提，全部卸責給地方政府，推給廚餘問題。中央採樣時並不包含案場的剩餘廚餘、廚餘容器以及餵食廚餘多條槽溝，這如何得到病毒株來自廚餘的結論？這是科學問題還是玄學問題？

黃健豪提到，檢視中央對廚餘處理過程，政府耗費預算建置全國廚餘蒸煮上傳系統，卻未訂罰則，「未來」才要建立蒸煮「即時」監控系統，根本無法達到監控目的，而縣市政府也無足夠人力稽查。若要根本解決非洲豬瘟問題，賴政府應宣布全面禁用廚餘養豬。

國民黨立委廖偉翔表示，民眾看到的是中央失職在前，推諉在後，陳時中認為「邊境破口，稍微牽強」，但農業部長陳駿季已經說過，非洲豬瘟病毒株不會在國內憑空出現，而是由境外移入，這不是境外管制的問題嗎？

廖偉翔質疑，案場自行收廚餘，疫調到底有沒有掌握？相關疫調後續有待應變中心進一步調查，呼籲政府要清查鄰近台中港進口豬肉廠房倉庫，是否有走私疫區豬肉隱藏其中？賴政府必須說明，是否要全面禁止廚餘養豬？