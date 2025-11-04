「非」常時刻竟有豬兒上街 台中警圍捕後豬兒自己回家

非洲豬瘟各界關心，台中市太平警分局今凌晨2時許獲報，指有豬隻在馬路上遊蕩，立即指派員警前往，但到達時才發現是一隻寵物豬，除通報權責單位外，並協助圈圍豬隻，後來該寵物豬竟一路跑了兩百公返家。警方以飼主疏縱寵物在道路上，顯有妨礙交通之虞，因此依「道路交通管理處罰條例」第84條開單舉發，最高可處新臺幣600元罰鍰。

據了解，小豬在警員眼前，先是從馬路上跑回騎樓，再沿著騎樓跑回自己家。這時警員看到有根像是被掙脫的繩子，才猜是小豬自己回到家了。當時女飼主還在睡覺，警員通知她後，她才知道小豬竟曾自己掙脫跑到大街上。

農業局據報，上午曾派員前往了解，初步了解並未與疫情相關。警方呼籲民眾飼養寵物務必善盡約束看顧之責，避免寵物在道路上任意奔跑，確保用路人安全。