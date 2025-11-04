豬肉禁宰、禁運致雞肉大漲 卓揆：希望周末能吃到滷肉飯

立法院今天進行院會總質詢，民進黨立委王美惠質詢時，關切非洲豬瘟疫情防治、對產業與民生的衝擊，向行政院長卓榮泰詢問，何時能解除禁宰禁運。卓榮泰回應，中央應變中心最快將於明日做出決定，希望周末大家就能吃到排骨飯、滷肉飯。

王美惠表示，台灣出現非洲豬瘟案例，防疫措施雖屬必要，但禁宰、禁運的衝擊已延伸至整條食物鏈與市場價格。傳統市場肉販、小吃攤商被迫停業，民眾飲食選擇受限，而雞肉價格更在短短十天內上漲了10%，根據中央畜產會資料，土雞拍賣價從每斤91.65元漲至101.67元。

王美惠說，政府在防疫之餘，應兼顧民生與基層生計，不能只顧防疫、不顧民生，行政院應責成經濟部等部會研議補助與紓困辦法，協助相關產業與攤商度過難關。

卓榮泰院長表示，目前中央應變中心正針對疫情與解禁時程進行研議，最快明天會有定案。若能順利解封，行政院將同步啟動兩項配套措施，第一、針對一級生產鏈，提供補償機制；第二、解封後，採取豬肉總量管制，穩定市場供應與價格。

此外，王美惠指出，國民年金「老年基本保證年金」18年僅調漲1049元，追不上物價上漲，長輩生活壓力仍大，她也警告中國吸收退役軍人當共諜、利用偷渡客滲透台灣，要求要強化國安。卓榮泰回應，行政院將檢討整體社會福利制度，從出生到老年建立完整依托，並重申對來自中國的偷渡行為採取零信任態度，持續強化防滲透作為。