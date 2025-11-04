防範非洲豬瘟 宜蘭宣布永久禁止廚餘養豬

快訊

中央社／ 宜蘭縣4日電

宜蘭縣政府今天宣布，為防範非洲豬瘟疫情傳播，即日起縣內永久禁止使用廚餘養豬，並輔導養豬戶改用飼料，以防止疫情捲土重來。

縣府表示，依農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌處理的廚餘，是非洲豬瘟病毒跨區域傳播的高風險來源。目前全台包括雲林縣、高雄市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及苗栗縣等，已有多個縣市宣布永久禁止廚餘養豬。

縣府指出，宜蘭縣目前共有84場養豬場，其中10場為列管廚餘養豬場。為防範非洲豬瘟疫情傳播並維護縣內養豬產業安全，即日起宜蘭縣內全面禁止使用廚餘養豬，後續將輔導廚餘養豬戶轉型改用飼料，並向中央爭取轉型補償或退場等相關補助。

縣府表示，即使未來中央宣布疫情解禁，宜蘭縣也將持續禁止廚餘養豬，以防止疫情捲土重來，保障縣內畜牧產業的永續發展。

