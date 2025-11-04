豬隻恢復供銷在即雲林議會憂心 肉品市場說明3大因應方向

本月7日豬將恢復運銷，雲林縣議會關切豬瘟的監控與市場管控，雲林肉品市場說明指出，為避免開放後留場過久的豬爭相進場拍賣，衝擊豬價，肉品市場將依農業部規定實施拍賣總量管制，增加一成，因此國內養豬量最大的雲林，平常交易量約2500頭將增至2700頭，同時透過各場社籲請農民依規定數量進豬，以穩定市場。

非洲豬瘟政府禁宰禁運15天，即將於本7日恢復供銷，國內養豬大縣的雲林，縣議會今天總質詢，議員蔡明水等人提出質詢，就開放後的防疫監控和對市場可能帶來的衝擊，是否已做好備，尤其防疫務必要滴水不漏。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，昨天農業部召開全國調配會議，達成3要項，一是管制各縣市肉品市場拍賣總量，第二豬農要能秩序出豬，農業部有配套補助共同運輸費用，第三請冷凍場、盤商、豬肉攤，增加採購量能，以因應7日開市順利豬價能平穩。

黃加安說，雲林每日平均拍賣頭數約2500頭，配合總量管制，增加1成約為2700頭，肉品市場已跟與供、承銷商(豬農及買豬者)媒合，數字精準，希望豬農當天可以按照提供頭數出豬，以免造成豬價波動過大，肉品市場會負責媒合採購量、供應量完美搭配，確保供銷穩定。

他說，雲林每天屠宰量能，縣內自用僅約3、4成，其他均運銷外縣市，禁令前拍賣價平均每公斤約96元，若豬農遵守進場規定數量順利拍賣，他推測豬價波動不會太大。至於冷凍廠的庫存現況，是否也會造成豬價波動，他認為一般豬價與冷凍場價格相差約5元，禁宰15天冷凍廠的庫存量也已消化差不多，若拍賣價格回穩，承銷商採購量應會增加。

因此，他呼籲豬農秩序出豬，才能避免爆量價跌，舉例來說，若供給量多10%，價格可能跌超過10%，總量管制是農業部給的限額，無法強制，所以肉品市場將透過合作社、農會等場社持續與豬農溝通。

至於防疫情消，黃加安說，進場消毒一直沒停過，且雲林肉品市場出入口不同地方，因應恢復拍賣，大門清潔區一般車輛、交通車、冷凍車都會加強清消。