環部：第二輪養豬場廚餘查核進行 加強資料上傳

台中一處養豬場驗出非洲豬瘟陽性。環境部環管署今天表示，自10月23日即啟動養豬場首輪廚餘再利用查核計畫，執行率達100%，第二輪查核至明天截止；至於查核日期與上傳資料有時間差，會再與地方溝通加強。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。

環境部環境管理署今天發布新聞稿表示，10月23日函頒「地方環保機關於非洲豬瘟疫情期間應變稽查廚餘再利用養豬場計畫」，請地方環保機關就轄內列管廚餘養豬場每周至少查核1次，第一周查核區間為10月23日至10月30日止，各縣市皆100%完成，目前尚在執行第二周稽查期間，區間為10月31日至11月5日止。

環管署指出，為督促地方環保機關確實落實上開查核規定，每天由專人統計並公布各地方環保局辦理情形；截至目前，全國各地方環保機關均依規定查核頻率進行查核、並無落後。

環管署特別提到，如屏東縣更主動加強查核頻率，已經提早進展到第三輪，和中央規定11月6日開始第三輪日期略有不同，但已協調統一日期；部分略落後縣市已承諾將盡速完成。

環管署說明，各地方環保機關於查核完後，須將查核情形建置於環保稽查處分管制系統（EEMS），以利後續管理，因此造成查核日期與資料鍵入時間差，進而導致資料統計落差；目前已跟各縣市溝通查核統計方式，以避免日後類似情事發生造成縣市困擾。